"Глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР".

Об этом он заявил в прямом эфире канал "Россия 24".

"Также просим заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал Пушилин.

Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

"Признание Россией "ЛНР" позволит избежать массовой гибели жителей "республики", 300 тысяч из которых - граждане России", - заявил Пасченик.

И Пушилин, и Пасечник попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с РФ, включая оборону.

Ранее мы писали, что 15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на этом в МИД Украины заявили, что признание Россией "республик" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР". Он сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь назвал такое признание "политической катастрофой" и нарушением Минских договоренностей.

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" журналист Олеся Медведева разобралась и детально рассказала о том, что сейчас происходит на Донбассе и в Украине.