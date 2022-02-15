Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР". Он сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей.

Об этом Путин сказал во время совместной конференции с Олафом Шольцем во вторник, 15 февраля.

"В нашей стране подавляющее количество людей сочувствует жителям Донбасса и надеются, что их положение изменится коренным образом....Мы будем исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Но сделать это исходя из не до конца реализованных возможностей по Минским соглашениям", - заявил президент РФ.

Он добавил, что теперь это будет зависеть от западных партнеров Украины. Шольц в свою очередь назвал такое признание "политической катастрофой" и нарушением Минских договоренностей.

"То есть Путин говорит, что пока еще есть шанс исполнить "Минск". Но если этого не произойдёт, то Кремль может признать "республики"", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на этом в МИД Украины заявили, что признание Россией "республик" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей.

Зачем Госдума приняла постановление о признании "ЛДНР" и что будет дальше подробно разбиралась "Страна".