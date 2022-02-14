Комитет Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту Российской Федерации с призывом признать "ДНР" и "ЛНР", они оба направлены в Совет Думы.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на собственный источник.

"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета Виктор - Ред.) Водолацкий и (зампред комитета Артем - Ред.) Туров", - сказал источник.

По его словам, второй вариант обращения также предусматривает призыв к президенту признать независимость "ДНР" и "ЛНР", но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения.

Напомним, первый документ был подготовлен Коммунистической партией России. Признать "ДНР" и "ЛНР" коммунисты предлагают по аналогии с Южной Осетией и Абхазией.

Мы писали о том, что будет после того, как Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Какие могут быть варианты развития ситуации вокруг возможного признания "ЛДНР" Россией, "Страна" подробно разбирала здесь.