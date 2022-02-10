Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР", который внесла фракция КПРФ, в начале следующей недели.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пишет "РИА Новости".

"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", - сказал он.

Напомним, этот документ был подготовлен Коммунистической партией России. Признать "ДНР" и "ЛНР" коммунисты предлагают по аналогии с Южной Осетией и Абхазией.

"Признание "ЛДНР" Россией на данном этапе выглядит нереальным, так как будет означать выходит Москвы из Минских соглашений, что, очевидно, пока в планы российского руководства не входит (Кремль сейчас сам призывает Киев к выполнению Минских соглашений).

Но если Минский процесс и дальше будет находиться в тупике, либо произойдёт некая военная эскалация, теме с признанием "ЛДНР" может быть дан ход", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Подробно какие могут быть варианты развития ситуации вокруг возможного признания "ЛДНР" Россия мы подробно писали здесь.

Также ранее сообщалось, что Россия в течение следующих трех лет выделит на социально-экономические потребности "ДНР" и "ЛНР" около 900 млрд рублей (около 330 млрд грн). Что это значит, рассказывала в своем блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.