Коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании страной "ЛДНР" на украинском Донбассе. Об этом заявил депутат и секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, передают "Новости Донбасса".

"Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Остией и Абхазией Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу", - сказал он.

В то же время Тайсаев напомнил, что альтернативы "Минску" нет, а власти Киева специально "затягивают" с выполнением указанных там пунктов.

"Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим", - утверждает он.

Отметим, что КПРФ находится в оппозиции к российской власти, а потому не факт, что эту инициативу в Госдуме поддержат.

Напомним, "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что невыполнение Киевом требований Минских соглашений позволяет "республикам" Донбасса самим определять свое будущее вне Украины. Он не исключил, что оно будет строиться по косовскому сценарию.

Также Пушилин недавно пообещал российское гражданство всем жителям "ДНР".