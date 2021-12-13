Украина не признает действующими паспорта России, которые выдаются на неподконтрольном Донбассе и в Крыму, их владельцы считаются по-прежнему украинскими гражданами. При этом за получение российского паспорта они могут подвергнуться санкциям.

Об этом в эфире "Взгляда с Банковой" на канале "Дом" заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Государство Украина не признает факт иностранного гражданства (в данном случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это в силу определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в данном случае, на наш взгляд, эти документы (российские паспорта, - Ред) являются ничтожными и поэтому они особых юридических последствий за собой влечь не будут", - сообщил нардеп.

При этом Вениславский дал понять, что определённая ответственность для получивших российские паспорта может наступить. Чтобы этого избежать, жителям Крыма и Донбасса нужно будет доказать, что их вынудили получить паспорта.

Вениславский также напомнил, что поданный Зеленским законопроект о множественном гражданстве четко определяет, что у человека не может быть двойного гражданства со "страной-агрессором".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что прописано в проекте президента Украины Владимира Зеленского о двойном гражданстве.

Напомним, Пушилин пообещал российское гражданство всем жителям "ДНР".