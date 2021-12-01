Президент Владимир Зеленский в ходе своего ежегодного послания в Верховной Раде заявил, что в Украине введут двойное гражданство.

Он заявил, что внесёт закон о двойном гражданстве, сделав упор на то, что им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.

"Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов.

Впервые украинцы со всего мира будут ощущать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства - равными украинцами", - сказал президент.

"Для диаспорян это действительно будет удобно. Когда им предложат пост в украинском правительстве им не придётся вилять с отказом/не отказом от американского гражданства, как это приходилось делать Ульяне Супрун", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, еще в марте глава МИД Кулеба заявил, что в Украине собираются придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею двойного гражданства в Украине, но в мирное время. Сейчас, по его словам, это "сложный вопрос" для Киева из-за российской паспортизации на неподконтрольном Донбассе.

Также мы писали, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады Украины 1 декабря, где сегодня выступает президент Зеленский.