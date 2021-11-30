"Страна" опросила депутатов парламента, как они относятся к словам президента Владимира Зеленского о возможном госперевороте 1 декабря.

Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа считает, что президент должен сообщать об угрозах нацбезопасности обществу.

"Я знаю, что СБУ возбудила дело по факту этого заявления, за фактом подготовки к госпереворота. Надеюсь, что СБУ работает хорошо и ни завтра, ни через месяц госпереворота не будет", — надеется нардеп.

Роксолана Пидласа. Фото: facebook

А вот ее коллега по парламенту депутат партии ОПЗЖ Илья Кива лаконично ответил на данный вопрос.

"Мы готовы", — кратко высказался Кива.

Илья Кива. Фото: "Страна"

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что такие заявления президента негативно ударили по инвестиционному климату государства.

"По котированию украинских ценных бумаг. Это абсолютно безответственное заявление. По поводу госпереворота — может, он с Ермаком поссорится в ОП и это для него на уровне переворота. Это просто абсурд", — отметил народный избранник.

Алексей Гончаренко. Фото: "Страна"

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев попросил не волноваться.

"Все под контролем", — убеждает депутат.

Даниил Гетманцев

В свою очередь депутат партии "Батькивщина" Андрей Николаенко нелицеприятно высказался по поводу такого рода заявлений президента.

"Это дурдом. Это выдавать желаемое за действительное, чтобы прикрыть свои какие-то незаконные действия: объявления людей в списки. Это очень далеко от реальности и от того, как бы должен общаться президент и уважать своё собственное слово, чтобы ему доверяли люди", — сообщил Николаенко.

Андрей Николаенко. Фото: фейсбук

А вот депутат "За будущее" Игорь Палица считает, что если такая информация есть — нужно реагировать.

Игорь Палица. Фото: facebook

Исключённый из "Слуги народа" депутат Гео Лерос озвучил свою альтернативную версию того, каким может быть госпереворот.

"Единственный госпереворот может происходить в тесной атмосфере между президентом и Ермаком после рабочего дня", — высказал своё мнение Лерос.

Гео Лерос. Фото: "Страна"

Депутат "Доверие" Сергей Шахов считает, что каждый политик должен нести ответственность за то, что он говорит.

"С трибуны мы можем говорить все, что угодно, регламент нам позволяет, но после слов президента очень упала экономика. И так летят в пропасть не только рейтинг "Слуги народа", но и полностью экономика: малый, средний бизнес потеряли миллиарда денег после слов на пресс-конференции", — резюмировал Шахов.

Сергей Шахов. Фото: facebook

Напомним, во время пресс-конференции Зеленский сказал, что люди Ахметова обсуждают госпереворот в Украине с Россией на 1-2 декабря.

Также "Страна" узнала мнение киевлян по поводу заявления Зеленского о госперевороте.