В декабре в Украине повысят минималку и пенсии. А также разрешат отстранять от работы очередную категорию украинцев, которые не вакцинированы.

В магазинах начнут брать плату за пакетики, а привитые от Covid-19 начнут получать "вовину тысячу".

Главный политический нерв декабря - удастся ли Банковой удержать от развала фракцию и Раде и находить голоса под нужные себе законы. Что будет совсем нелегко сделать в условиях падения рейтинга и противостояния с богатейшим украинцем Ринатом Ахметовым.

В рамках этого противостояния Зеленский уже объявил, что 1-2 декабря против него может начаться "государственный переворот".

Собрали главные изменения декабря.

"Госпереворот"

На 1-2 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал "государственный переворот", который якобы хотят организовать, чтобы отстранить его от власти. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции в прошлую пятницу.

По факту организации этого "переворота" СБУ вчера уже открыла уголовное дело. В основе которого лежат аудиозаписи разговоров между некими лицами из Украины и России.

Американские журналисты уже сообщили, что этими лицами могут быть бывшие чины украинского МВД времен Януковича. Впрочем сами эти люди позже опровергли любую свою причастность к этой истории.

Как это еще раньше сделал и бизнесмен Ринат Ахметов, которого, по словам Зеленского, пытаются "втянуть" в эту историю. Ахметов назвал слова Зеленского ложью.

Сегодня эксперты в основном сходятся на том, что "госпереворот" - это политтехнология Банковой для воздействия на оппозицию и особенно Ахметова, чьи телеканалы активно критикуют Зеленского.

Кроме того, Офис президента пытается таким образом напугать Запад "дестабилизацией". Но главная задача для Банковой сейчас - приструнить сопротивление элиты (фронтменом которого выступает Ахметов), чтобы установить фактически авторитарный режим в стране.

Именно поэтому тему с уголовным делом, которое вчера открыла СБУ, будут в декабре скорее всего раскачивать и дальше. Как минимум должны всплыть аудиозаписи, о которых говорил Зеленский.

Как уже писала "Страна" непосредственной причиной начала конфликта Ахметова и Зеленского, стала попытка Офиса президента "отжать" у бизнесмена телеканалы, чтоб превратить их в рупор Банковой. Без этого шансы Зе переизбраться на второй срок мизерны. Ахметов ответил на требование передать каналы в управление отказом, после чего и началось противостояние. Кроме того, многих возмущают внесудебные расправы над гражданами Украины через СНБО без каких-либо доказательств их вины. В таких условиях невозможно развивать в стране любые проекты (подробнее о подоплёке конфликта можно прочитать здесь).

Что же до "переворота" - то 1 декабря обещает стать в любом случае днем политически турбулентным. Под Офисом президента намечена акция протеста с требованием отставки главы ОП Андрея Ермака, которого винят в провале операции с "вагнеровцами".

В целом декабрь станет месяцем, который покажет, удастся ли президенту в условиях обвала рейтинга и противодействия оппонентов находить голоса под нужные себе законопроекты (детальнее об этом - здесь) и вообще удержать под контролем ситуацию в стране.

Бюджет-2022

2 декабря Верховная Рада собирается начать процедуру принятия бюджета-2022 в целом.

В документе предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты и пенсий. Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня.

С другой стороны, в Минфине заявили об увеличении финансирования на медицину на 30 миллиардов. Но по факту этого все равно мало - на программы по медгарантиям может не хватить порядка 100 миллиардов.

При этом щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам, госаппарату и "Большой стройке" Зеленского. Детальнее о проекте бюджета на следующий год - в материале "Страны".

Принимать бюджет будут скорее всего с боями. Поэтому спикер парламента Руслан Стефанчук уже начал пугать нардепов "бюджетными ночами", если они затянут.

"Если мы не голосуем во втором чтении, мы открываем постатейное голосование и это значит, что депутаты должны быть готовы, что к Новому году мы изменим календарный график и будем каждый день голосовать постатейно, чтобы Украина к Новому году получила бюджет", — заявил Стефанчук.

Минимальные зарплаты, пенсии, прожиточный минимум

Минимальные зарплаты в декабре повысят на 500 гривен - до 6500 грн.

Как следствие, изменился и прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составит 2481 грн. Для нетрудоспособных – 1 934 гривны. Для детей до 6 лет – 2 100 грн. Для детей 6 – 18 лет – 2 618 грн.



Из-за увеличения минимальной зарплаты пересчитают выплаты пенсионерам старше 65 лет со стажем 30/35 лет. Им добавят 200 гривен. Минимальные пенсии повысят на 79 грн - до 1933 гривен. К максимальным добавят еще 800 грн.

50%-ный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с декабря составит:

для детей до 6 лет - 1 050 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1 309 грн.

Повышение налогов для бизнеса

Повышение минималки повлечет за собой увеличение минимального размера налога для физлиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения.

Его повысят до 1430 гривен — 22% от минимальной зарплаты.

Тем, кто выбрал общую систему налогообложения, нужно будет уплатить минимум 4070 грн.

Отстранение от работы без ковид-сертификатов

С 9 декабря вступит в силу приказ Минздрава, который расширят перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против Covid-19.

Кроме педагогов и работников органов власти, обязательную вакцинацию против коронавируса на период действия карантина должны пройти сотрудники:

всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти;





учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации





предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.

Если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Контролировать допуск к работе должны руководителя предприятия.

При этом в Госслужбе по вопросам труда ранее пояснили, что если человек отказывается от прививки, то уволить его за это не могут - только отстранить без сохранения зарплаты. При этом на это время на его место могут временно взять другого человека.

Также вместо отстранения работник может уйти в отпуск, правда, если он неплановый, то работодатель предоставляет отпуск по своему усмотрению.

Впрочем, такую практику многие считают незаконной: поскольку приказы правительства не могут отменять норм трудового законодательства, которое не предусматривает подобного отстранения. Например, в Киеве школы уже судятся за право брать на работу непривитых учителей.

Тарифы на газ

Большинство поставщиков газа опубликовали месячные тарифы на декабрь.

Самую высокую цену на газ установила компания ТАС Энергия — 38,35 грн за кубометр. В топе цен также Торговая электрическая компания (35 грн/куб), СвітлоГаз (34,99 грн/куб).

Самые низкие месячные тарифы в декабре у компаний:

"Энерджи Трейд Груп" (7,78 грн), "Маргаз" (7,99 грн), "Галнафтогаз" (7,99 грн), Полтавагаз сбыт (7,99 грн).

Самые высокие годовые тарифы поставили:

"Херсонрегионгаз" (14,9 грн), Херсонская областная энергоснабжающая компания (13,5 грн), "Стрыйнафтогаз" (11,99 грн).

Самые низкие годовые расценки у "Энерджи Трейд Груп" (7,79 грн).

В целом же большая часть поставщиков газа установили годовые тарифы в диапазоне7,99−9,99 гривен за кубометр.

Тысяча за вакцинацию

С 19 декабря начнут выдавать поощрения за прививки от коронавируса - так называемую "Вовину тысячу". Для ее получения украинцам нужно будет завести специальную пластиковую карту.

Использовать тысячу можно будет в течение четырех месяцев, но речь идет не о деньгах, а о возможности оплатить такие услуги, как билеты в музей, кино, билеты на поезд, посещение фитнес-залов, бассейнов. Но не любых, а только тех, что будут зарегистрированы в программе.

Оплатить лекарства или коммуналку этой "тысячей" будет нельзя. То есть для большинства пенсионеров или социально незащищенных людей этот бонус будет бесполезным.

В первую очередь воспользоваться бонусом за вакцинацию смогут те, кто использует "Дию". Для тех, кто не зарегистрирован в "Дие" что-то подобное запустят с третьего квартала 2022 года.

Новый карантин в "желтой" зоне

С 6 декабря власть изменила правила карантина. В регионах с "желтым" уровнем эпидемической опасности, куда переходят сейчас многие области и готовится отправиться Киев, должны соблюдать такие правила:

Для работы заведений персонал должен быть полностью вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, либо иметь негативный тест или же справку о выздоровлении.





Для посещения массовых мест, ресторанов и непродовольственных магазинов нужен сертификат о полном курсе вакцинации, или негативный ПЦР-тест, или сертификат о выздоровлении. То есть разница с "красной" зоной стирается.





Администрация заведений должна проверять сертификаты посетителей с помощью приложения "Дия" иначе им грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.





Срок действия сертификата о вакцинации одной дозой будет действовать всего 30 дней (вместо 120 дней).

То есть опции "работать с ограничениями и без вакцинации" у заведений больше не будет.

Платные пакеты в супермаркетах

С 10 декабря начнется ограничение оборота пластиковых пакетов. Супермаркеты начнут брать плату за полиэтиленовые кулечки, которые раньше можно было взять бесплатно. Так украинцев хотят стимулировать отказываться от пластика.

Минимальные цены на такие пакеты будут 2-3 гривны в зависимости от вида пакета (маечка, с боковыми складками или без). Это не будет касаться биоразлагаемых пакетов и пакетов для упаковки сыпучих продуктов и свежего мяса и рыбы. Они останутся по-прежнему бесплатными - если магазин захочет это сделать.

За бесплатное распространение таких пакетов владельцев бизнеса могут штрафовать на 1700-3400 грн, или на 3400-8500 грн за повторное нарушение. Следить за этим должны в Госпотребслужбе.

Новые правила электронной прописки

В декабря вступает в силу закон об электронной прописке. Он позволяет зарегистрировать свое место жительства онлайн. Перечислим некоторые из его положений:

Собственник жилья должен будет подтвердить заявку на регистрацию прописки в "Дие".То есть - и декларант, и владелец должны будут уже состоять в "Дие", чтобы данная услуга работала.





При смене места жительства новое нужно будет в течение 30 дней. Новорожденного ребенка нужно зарегистрировать в течение трех месяцев.





Подростки от 14 до 18 лет декларируют место жительства самостоятельно через "Дию", но с согласия родителей, которое реализуется посредством цифровой подписи.





После декларации или регистрации нового места жительства, со старого человека выписывают автоматически.





За прописку через "Дию" берется 1,5% прожиточного минимума. Если сроки нарушены - 2,5%.





В обход военкомата смогут зарегистрироваться лишь мужчины с актуальным военным билетом. В иных случаях нужно будет сначала получить этот документ или заменить его (что по закону необходимо делать раз в пять лет).

Бета-тест онлайн-смены прописки по всей Украине Минцифры запустит с 1 декабря.

"Укрпочта" повысит тарифы

С 1 декабря "Укрпочта" увеличит некоторые тарифы на 15%:

тариф на пересылку письма (приоритетные, массой до 50 г) увеличится с 13 до 15 гривен (на 15%);





тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат с 19,50 до 22,50 гривен (тоже на 15%)%;





тариф на заказное отправление (карточку, письмо, бандероль) сверх платы за массу вырастет с 9,50 до 11 гривен (на 16%).

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, то есть по 5 гривен за килограмм.

Погода в декабре

По данным Gismeteo, в целом декабрь будет не слишком холодным. В среднем от -1 до +2 днем в Киеве.

Но в первой половине месяца может быть недолгий морозный период - с 7 по 9 декабря. В ночь на 7 декабря ночью обещают - 12, днем 8 декабря -14, а ночью и все -21.

В ночь на 9 декабря будет -22, днем -3. Далее потеплеет до +1 днем и -1 ночью.

В самые морозные дни возможен снег. В остальные дни периодически будет срываться дождь со снегом.

Погода в декабре 2021 года. Прогноз на месяц от Gismeteo