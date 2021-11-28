Генерал МВД Василий Грицак (основатель предприятия по производству документов строгой отчетности ЕДАПС), который якобы был фигурантом в разговорах по поводу госпереворота в Украине с офицером ФСБ в Крыму, находится в Украине.

Об этом "Стране" сообщили источники, близкие к Грицаку.

По информации источников, он из Украины никуда не уезжал. И сейчас находится на территории страны, решая, в основном, проблемы со здоровьем.

"До госпереворотов ему точно нет никакого дела сейчас", - сказал источник.

Ранее еще один человек, который якобы фигурировал на этих записях - экс-глава Полтавской милиции Эдуард Федосов также опроверг, что обсуждал "госпереворот". Он живет в Украине и в Крым (где якобы и была сделана запись разговора) не выезжал. Он заявляет, что к записям разговоров о перевороте никакого отношения не имеет.

Напомним, на пресс-конференции 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Ахметова обсуждали с Россией госпереворот в Украине.

После этого американский журналист Кристофер Миллер написал в Твиттере, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент Владимир Зеленский придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму. Также он раскрыл их имена: офицер ФСБ Василий Васильевич Лаптев якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком и Эдуардом Федосовым.

К слову, сами записи до сих пор не опубликованы. А единственным источником информации о них является американский журналист Миллер, которому, по его словам, о содержании этих записей рассказали источники в Офисе президента.

"Страна" подробно писала о том, что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский.