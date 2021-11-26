Президент Украины Владимир Зеленский сегодня 5,5 часов общался с журналистами. На внезапном пресс-марафоне, о котором стало известно только вчера вечером, президент ответил на вопросы тридцати журналистов, которые получили личные приглашения от Банковой.

Зеленский сегодня не сдерживал эмоций, часто говорил на повышенных тонах и вступал в перепалки с журналистами, обвиняя их в работе на олигархов и продажности.

Самые громкие заявления из уст президента прозвучали в связи с "госпереворотом", который якобы готовит против Зеленского олигарх Ринат Ахметов. Также президент ошарашил публику утверждением, что граждан Украины, против которых вводит санкции СНБО, нельзя называть людьми.

Еще одна болезненная тема, которой сегодня уделили много внимания - скандал с празднованием дня рождения Андрея Ермака, главы Офиса президента. Кроме того, президент много, хоть и сбивчиво говорил с журналистами о "вагнергейте" и развенчивал мифы о нападении России.

"Страна" опросила политологов, как они оценивают месседжи президента, его психологическое состояние и почему вообще на Банковой решили так внезапно устроить пресс-конференцию для "избранных" СМИ.

Михаил Погребинский, политолог:



"Важный месседж Зеленского, который он хотел донести — "Путин завтра не нападет, вас запугивают". То, что запугивают свои люди — это другой вопрос. Он не верит, что Путин нападет, поэтому призывает всех успокоиться — это явно подготовленный ответ.



Еще одна "заготовка" — про государственный переворот, который якобы замышляет против него Ахметов. Фактически этот месседж означает объявление войны Ринату Ахметову. Но с сохранением варианта "ты можешь прийти в гости, мы попьём чай и договоримся".

Впрочем, это сделано так, чтобы унизить Ахметова, если он захочет искать компромисс.



Хотя не думаю, что Ахметов пойдет искать компромисс с Зеленским – слишком жестко он против президента пошел. Кроме того, Ахметов – человек гордый, помимо того, что богатый. К тому же, Зеленский хоть и объявил войну Ахметову, но крайне неубелительно. Неубедительно настолько, что Зеленский, говоря о якобы госперевороте, сам в это не верит – оправдывая Ахметова, что это якобы замышляет окружение Ахметова, а не он сам.



На истории с "вагнеровцами" Зеленский запутался и "поплыл". Повторил, что это проект американцев, все должны были так понять.



Признал, что он врал, что украинская власть к этому не имеет никакого отношения. Зеленский был в курсе, что есть такой проект, и он этот проект не отменял. Он столько времени потратил на рассказы о генерале Василие Бурбе, которого он хотел уволить, намекая, что делал это все в связке с американцами. Это было ужасно, дискредитирующе.



Зеленский был в таком напряжённом состоянии, готовым броситься на людей, которые задают неудобные вопросы. Зеленский загнан в угол, и из этого угла бросается на своих оппонентов. Он запутался и реально не знает, как реагировать".

Руслан Бортник, политолог:



"Психологическое состояние президента оставляет желать лучшего. Он взволнован, эмоционально нестабилен, оценивает ситуацию в стране как достаточно острую, взрывоопасную, с угрозой дестабилизации. Президент уже не так бодр и спокоен, как был на предыдущих своих пресс-марафонах. На президента серьезно давит груз невыполненных обещаний и конфликтов, это тянет из Зеленского энергию и отбирает силы.



Президента всегда бросают в бой, когда у власти все плохо. Предыдущие появления Зеленского в эфире всегда стабилизировали и даже улучшали рейтинги власти. Президент для его команды– последняя линия обороны, эдакое ядерное политическое информационное оружие.



Президенту и его команде нужна была эта пресс-конференция. Чтобы дать ответы на все скандалы и обвинения последнего времени – начиная от офшоров и заканчивая днем рождения главы его Офиса Андрея Ермака. Это была попытка дезавуировать эти обвинения, и заодно передать "привет" оппонентам – тому же Ахметову, Порошенко и остальным.



Кроме того, это была попытка дать "образ будущего" для своей следующей избирательной кампании. Именно поэтому Зеленский заявил, в частности, тему об электронном голосовании через "Дию", над которым работает Минфцифра.



Этот пресс-марафон – реакция на кризисы, поэтому она произошла так внезапно. Номинально она посвящена экватору президентской работы, но за всю пресс-конференцию только один вопрос был задан президенту на эту тему, и то – его работе не была дана оценка. На самом деле, президент вышел к СМИ, чтобы отреагировать на информационные кризисы.



В целом же сегодня президент был эмоциональным, но недостаточно искренним. Или он просто не все мог сказать".



Андрей Золотарев, политолог:



"Президент созвал пресс-конференцию на фоне рейтинговых проблем, развернувшейся информационной войны, а также перспектив очень сложной зимы.



Пожалуй, топ-новость — заявление президента, что окружение Рината Ахметова втягивает его в попытку государственного переворота в Украине, который планировался якобы на первое декабря. Пока есть ощущение, что все стороны идут по пути повышения ставок.

И это минус президенту — ситуация неопределённости в отношениях с Ринатом Ахметовым, которая не будет способствовать стабильности в стране. Тут точки над "і" расставлены не были.



Что осталось между строк — Зеленский готов к диалогу и некоему компромиссу, потому что прекрасно понимает: издержки этой борьбы могут иметь фатальные последствия для Украины. Всё-таки активы Ахметова – это треть экономики страны.



При этом тему возможного военного нападения Росси, по сути, Зеленский дезавуировал. Надеюсь, как и весной, эта тема сойдёт на нет.



По теме "вагнергейта" президент выступил вполне логично, но такой позиции нужно было держаться изначально и не "петлять". Так как затея с посадкой турецкого самолета в Борисполе была сомнительной и принесла бы катастрофические репутационные потери для Украины. И об этом надо было говорить еще год назад".



Андрей Мишин, политолог:



"Критику Зеленского на телеканалах Ахметова вполне можно было проигнорировать. Но Зеленский решил перейти в защиту – это проигрышная тактика. Это означает, что у президента нет никаких перспектив. Его попытка сопротивления неудачная.



И выбор места проведения пресс-марафона в коворкинге, и закрытый кастинг "достойных" журналистов – это попытка создать виртуальную реальность.



История про госпереворот, который якобы замышляет против президента Ахметов – это выдумка. Конечно, никакого переворота не будет. Команда Зеленского хочет довести ситуацию до абсурда. А в абсурд никто не верит. Смысл переворота – внезапность. Заранее анонсированный переворот на 1 декабря вызывает только легкий смех и предложение выпить за это.



Сегодня окончательно стало понятно, что тот один торчащий палец Гео Лероса означает один срок президента Зеленского. Второго срока не будет".

Вадим Карасев, политолог:



"Пресс-конференция нужна была Зеленскому, чтобы вынести последнее китайское предупреждение Ринату Ахметову. Причем достаточно резкое и в несколько пугающей форме.



Также Зеленский хотел показать, что все про всех знает, все и всех контролирует и не собирается отступать, а только наступать и его в этом стремлении никто не остановит. Показать, что отступления не будет, а будет дальнейшее наступление на политико-бизнесовый класс страны.



Он показал, что у него нет никаких сомнений в своей правоте. Другой вопрос – какая реакция будет у других, так как вопрос касается не только Ахметова, а всех представителей старой и нынешней элиты. Ахметова он выбрал в качестве мишени, потому что, если будет сломлен Ахметов, то другие сломаются автоматически.



Он позвал знаковых журналистов из числа обвинителей, чтобы пространно и в достаточно жёсткой тональности и наступательной манере расставить все точки над "і". Главное внимание было уделено Юрию Бутусову, Наталье Влащенко, причем в обвинительном уклоне. В частности, Зеленский обвинял их в пропаганде и "куплености".



Президент в непростой ситуации — он объявил: "Иду на Вы". Есть только два варианта: на щите либо со щитом. Это прямое объявление войны. Посмотрим, чем это закончится, но закончится это не быстро. На войне, как на войне: кто-то будет героем и победителем, а кто-то нет".