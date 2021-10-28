В распоряжении "Страны" оказался текст приказа Минздрава со списком из 16 противопоказаний к вакцинации от ковида, которые официально считаются основаниями для освобождения от неё.

Все эти правила действуют в случае если нет других вакцин, на которые противопоказания не распространяются.

Противопоказания делятся на несколько категорий:

Абсолютные – состояния, при которых есть четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки; абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными.

– состояния, при которых есть четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки; абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными. Оговорка (вакцинация с предосторожностью) - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ над рисками от проведения или не проведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации.

(вакцинация с предосторожностью) - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ над рисками от проведения или не проведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации. Постоянные противопоказания - противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и не снятые на протяжении жизни.

- противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и не снятые на протяжении жизни. Временные противопоказания - противопоказания, непосредственно имеющиеся в момент решения вопроса о проведении прививки, носят временный характер и исчезают со временем.

Список противопоказаний следующий:

Острая болезнь с повышением температуры свыше 38,0 °C (острые тяжелые фебрильные заболевания; за исключением COVID-19) - временное противопоказание, максимально до 2 недель с начала болезни.

2. COVID-19 в анамнезе (0 доз в анамнезе) - временное, максимально 3 месяца.

3. COVID-19 в анамнезе (1 доза в анамнезе) - временное, максимально 3 месяца.

4. Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой - временное, 3 месяца.

5. Беременность - временное, на протяжении беременности и только для вакцин, для которых беременность указана как противопоказание.

6. Лактация - временное, на протяжении лактации и только для вакцин, для которых лактация указана как противопоказание.

7. Возраст.

8. Введение вакцин против других инфекционных больных - временное, 14 дней (исключение - вакцина против гриппа).

9. Проба с туберкулином или анализ крови высвобождения интерферона-γ (IGRA) - временное, до оценки пробы/IGRA.

10. Сопутствующие хронические заболевания - временное (решение о противопоказании принимается на основе уровня иммуносупрессии).

11. Тромбоз и/с тромбоцитопенией - абсолютное, неизменное для векторных вакцин.

12. Миокардит и/или перикардит - абсолютное неизменное для прививок мРНК-вакцинами.

13. Онкопатология - вакцинация с оговоркой.

14. Лица с иммунодефицитом - вакцинация с оговоркой.

15. Аллергическая реакция в анамнезе - абсолютное, неизменное.

16. Аутоиммунные состояния - вакцинация с оговоркой.

В документе указано, что в справке, предусматривающей временные противопоказания к вакцинации, должен быть указан срок действия противопоказания.

Также в нем уточняется, что при наличии противопоказаний к вакцинации одной из вакцин при возможности вакцинироваться другими типами вакцин справка не предоставляется.

Как писала "Страна", Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний 28 октября. Теперь можно получить от врача официальную справку о противопоказании. Также сгенерировать подтверждающий документ можно будет в "Дие".

Ранее в министерстве приводили перечень причин для медотвода от вакцинации против коронавируса, но в нем было меньше пунктов. Также ведомство не стала пояснять, берет ли на себя ответственность государство за принудительную вакцинацию в случае поствакцинальных осложнений.