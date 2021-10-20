С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок. В связи с этим Министерство здравоохранения собрало наиболее волнующие украинцев вопросы по поводу новых изменений и ответило на них.

Ответы опубликованы в Фейсбуке ведомства.

Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

COVID-сертификат о выздоровлении предусмотрен в приложении "Дия" и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей "Дии", тогда его можно будет использовать для поездок в транспорте между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать цифровой вариант COVID-сертификата в "Дии", когда он станет доступным.

Можно ли показывать сертификат в "Дии"?

Для поездок между областями можно показывать цифровой сертификат в приложении "Дия". Причем подходит как желтый внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и зеленый внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Можно ли при противопоказаниях к прививке показывать соответствующую ​​справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. К тому же людей, действительно имеющих абсолютные противопоказания к прививке, в Украине меньше 1%, утверждает Минздрав. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездках документ о противопоказаниях к вакцинации.

Сейчас граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который делал прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

В посте Минздрава названы только два противопоказания к вакцинации. Между тем на самом деле их больше (согласно нормативным документам того же Минздрава), и под них явно подпадает более 1% украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз исключит Украину из списка стран, гражданам которых можно будет въезжать в сообщество на определенных условиях. Это связано с ухудшением эпидемической ситуации в Украине.