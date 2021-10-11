Кабинет министров Украины ввел требование предъявлять ковид-сертификаты для всех пассажиров межобластного транспорта в Украине.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

1. Документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

2. Международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной дозой одноразовой вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ;

3. Отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Напомним, во Львове планируют пускать в рестораны только при условии наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Однако такие ограничение будут введены не в ближайшее время.

Также "Страна" сообщала, что в Раду хотят пускать только обладателей ковид-сертификатов.