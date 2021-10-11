Нардепы предлагают пускать в Верховную Раду только тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, негативный результат теста на Covid-19 или справка о выздоровлении от коронавирусной болезни в течение последних шести месяцев.

Об этом свидетельствует проект постановления №6154, обнародованный на сайте парламента.

Документ внесли в Раду 8 октября. Авторами проекта постановления выступили 45 народных депутатов, большинство из которых - "слуги народа". Среди них в том числе главы комитетов парламента Михаил Радукций и Галина Третьякова.

Нардепы предлагают, чтобы во все здания Верховной Рады пускали только при условии наличия одного из документов:

сертификата о вакцинации от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, одобренными ВОЗ;

иностранного ковид-сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, одобренными ВОЗ.

негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не более чем за 72 часа до предъявления документа;

негативного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 48 часов до предъявления документа;

справки про выздоровления от Covid-19 - в случае, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

При этом ограничения хотят ввести не только для нардепов и работников аппарата ВР, но и помощников-консультантов депутатов, но и представителей органов исполнительной и местной власти, представителей общественности и СМИ, а также всех других посетителей.

Напомним, на сайте президента набрала голоса для рассмотрения Зеленским петиция о тюрьме за принуждение к вакцинации.

Также мы писали о том, что Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от Covid-19. В него вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; всех учреждений образования.