В Украине, как и во многих других странах, разрешено в определенных случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19. В связи с этим в Минздраве рассказали о том, какой должна быть схема введения разны вакцин.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в воскресенье, 10 октября.

Как поясняют в ЦОЗ, лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первоцй, так и для второй прививки.

Однако, если недоступна сама вакцина, или на первую дозу произошла тяжелая реакция (например, тромбоз), возможно введение вакцин по следующей схеме:

1-я доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-я - Comirnaty или Moderna через 12 недель

1-я доза Comirnaty или Moderna, 2-я - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Кроме этого, в Минздраве напомнили о том, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому являются взаимозаменяемыми.

Также на своей странице в Фейсбук ЦОЗ приводит схемы комбинирования различных вакцин, которые были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

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