Темпы вакцинации в Украине упали в два раза
За минувшие сутки, 9 октября, в Украине были привиты против коронавируса 66 053 человека. Это более чем в два раза меньше, чем вакцинировали накануне, 8 октября. В пятницу уколы поставили 148 735 гражданам.
Статистику приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.
9 октября первую дозу получили 34 183 человека, полностью были иммунизированы - 31 870 человек.
В течение суток в кампании вакцинации были задействованы:
- 552 мобильные бригады,
- 2032 пункта прививки;
- 378 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании в Украине уже привиты 7 529 596 человек, из них получили одну дозу 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 115 249 человек.
Ранее "Страна" сообщала об утверждении перечня профессий, представителям которых вакцинироваться обязательно.
Вскоре его собираются расширить, добавив в него всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.
Также мы писали, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации. Им будут делать выговоры за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников. Получение больше одного выговора является основанием для увольнения.