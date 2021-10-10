За минувшие сутки, 9 октября, в Украине были привиты против коронавируса 66 053 человека. Это более чем в два раза меньше, чем вакцинировали накануне, 8 октября. В пятницу уколы поставили 148 735 гражданам.

Статистику приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

9 октября первую дозу получили 34 183 человека, полностью были иммунизированы - 31 870 человек.

В течение суток в кампании вакцинации были задействованы:

552 мобильные бригады,

2032 пункта прививки;

378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине уже привиты 7 529 596 человек, из них получили одну дозу 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 115 249 человек.

Ранее "Страна" сообщала об утверждении перечня профессий, представителям которых вакцинироваться обязательно.

Вскоре его собираются расширить, добавив в него всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

Также мы писали, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации. Им будут делать выговоры за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников. Получение больше одного выговора является основанием для увольнения.