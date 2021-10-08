Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич придумал необычный способ призвать население к вакцинации.

Об этом он сообщил в своем аккаунте Facebook в пятницу, 8 октября.

Юрий Ромаскевич призвал мужчин вакцинироваться, чтобы они не попали в реанимацию, где их телефон отдадут женам, которые смогут прочитать переписку с любовницами.

В комментариях пользователи оценили чувство юмора главного санитарного врача и оставили одобряющие комментарии.

"Покажу мужу, который не хочет иммунизироваться", "Это аргумент!", - написали пользователи.

Санврач Херсонской области призвал вакцинироваться. Источник: Facebook/Юрий Ромаскевич

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запускают обязательную вакцинацию. Пока только для представителей отдельных профессий - педагогов и чиновников. Соответствующий приказ, несмотря на возражения профсоюзов, издал Минздрав. В ведомстве дали понять, что список тех, кому придется вакцинироваться в обязательном порядке, будут пополнять.

Также мы писали, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации. Учителей могут отстранять от работы без сохранения заработной платы.