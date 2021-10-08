"Она вычислит всех ваших любовниц". Главный санврач Херсонской области творчески призывал к вакцинации
Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич придумал необычный способ призвать население к вакцинации.
Об этом он сообщил в своем аккаунте Facebook в пятницу, 8 октября.
Юрий Ромаскевич призвал мужчин вакцинироваться, чтобы они не попали в реанимацию, где их телефон отдадут женам, которые смогут прочитать переписку с любовницами.
В комментариях пользователи оценили чувство юмора главного санитарного врача и оставили одобряющие комментарии.
"Покажу мужу, который не хочет иммунизироваться", "Это аргумент!", - написали пользователи.
Санврач Херсонской области призвал вакцинироваться. Источник: Facebook/Юрий Ромаскевич
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запускают обязательную вакцинацию. Пока только для представителей отдельных профессий - педагогов и чиновников. Соответствующий приказ, несмотря на возражения профсоюзов, издал Минздрав. В ведомстве дали понять, что список тех, кому придется вакцинироваться в обязательном порядке, будут пополнять.
Также мы писали, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации. Учителей могут отстранять от работы без сохранения заработной платы.