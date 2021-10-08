Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат из фракции "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что правительство может расширить список профессий, представителям которых в обязательном порядке нужно привиться от коронавируса. В него планируют включить соцработников и сотрудников почты.

Об этом Радуцкий написал в Фейсбуке.

Он напомнил, что министр здравоохранения Виктор Ляшко утвердил перечень профессий, для которых прививки обязательны. Это работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионально-технического, общего среднего (специального, дошкольного, внешкольного) образования, научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

По словам нардепа, из-за нежелания "многих людей понимать очевидные вещи", Минздрав вынужден и дальше применять ограничения для невакцинированных и расширять список.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий.

По его словам, соответствующий приказ вступает в силу через месяц. Людей, которые к тому времени не сделают прививки, не допустят к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

Также депутат привел текущую статистику по вакцинации и заражениям коронавирусом.

Шесть миллионов украинцев прошли полный курс прививок.

На пике первой волны коронавируса 28 ноября 2020 года выявили 16,5 тысяч зараженных, на пике второй 9 апреля 2021 года - 19,8 тысяч. За прошедшие сутки заразились 16,3 тысяч человек - то есть на подходе пик третьей волны.

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что пиковых нагрузок на систему здравоохранения страна достигнет через две-три недели: ожидается 25-30 тысяч новых зараженных в сутки.

97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. Риск оказаться на больничной койке у невакцинированных в десять раз выше, чем у вакцинированных людей.

Темпы вакцинации в Украине снижаются: за последние сутки привиты лишь 127 тысяч граждан. Хотя система Минздрава готова вакцинировать более 250 тысяч человек в сутки.

Ранее Радуцкий предлагал пускать нардепов в Раду только по ПЦР-тестам или сертификатам о прививках.

"Страна" подробно рассказывала, как в Украине хотят запустить обязательную вакцинацию и что грозит отказникам.