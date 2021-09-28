Обязательная вакцинация, которой пугали украинцев, - на низком старте.

В прошлую среду на Кабмине анонсировали подготовку документа на эту тему, а вчера его уже выставили на общественное обсуждение на официальном сайте Федерации профсоюзов. Сроки обсуждения очень короткие - замечания принимаются до конца сегодняшнего дня.

Проект приказа Минздрава очень короткий. Собственно, он содержит лишь перечень профессий, представители которых подпадают под обязательную вакцинацию. Это работники центральных органов исполнительной власти и ее территориальных подразделений, местных государственных администраций, учреждений профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования. То есть, чиновники и педагоги.

Работники других сфер в список не попали, что, мягко говоря, странно.

"Почему в списке нет продавцов, работников торгово-развлекательных центров и ресторанов, водителей общественного транспорта и других специалистов, которые находятся в тесном контакте с большим количеством людей", - удивляется директор столичной школы №141 Юрий Киньков.

Еще одна "странность" - в проекте не указаны ни исключения (то есть, могут ли люди все же не делать прививку, к примеру, по медицинским противопоказаниям), ни ответственность за невыполнение приказа. Не прописано, что будет, если те же учителя откажутся вакцинировать - грозит ли им, к примеру, недопуск к работе или увольнение.

"То есть, что мне делать, если люди все же откажутся вакцинироваться - увольнять их или закрыть глаза и позволить дальше работать - пока неясно", - говорит Киньков.

Понятно, что пока это лишь проект приказа Минздрава, и его итоговая версия еще может измениться. Но, если документ примут в нынешнем виде, он, по-сути, ни к чему не обязывает - можно выполнять, а можно и нет.

Впрочем, получится ли в действительности игнорировать обязательную вакцинацию - как раз вопрос. Ведь и без приказа Минздрава на чиновников и педагогов уже идет колоссальное давление.

"Люди массово жалуются, что им грозят увольнением, недопуском к работе, снятием премий. Ежедневно только я получают по несколько десятков звонков на эту тему. Собственно, думаю, и тот факт, что для обязательной вакцинации выбрали только чиновников и учителей поясняется тем, что на них можно надавить. Тех же продавцов из частного магазина гораздо сложнее заставить вколоть дозу, чем "бесправного" учителя", - отмечает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, по законности инициативы Минздрава о принудительной вакцинации есть немало вопросов. "Это значит, что приказ, если его примут, можно будет оспорить в суде. А люди, которых все же заставят вакцинироваться, могут требовать компенсации", - добавил Кравец.

Разбирались, как в Украине собираются внедрять обязательную вакцинацию.

Необязательная обязаловка?

Еще на Кабмине в прошлую среду, анонсируя подготовку документа об обязательной вакцинации, министр здравоохранения Виктор Ляшко первым делом уточнил, что сама инициатива о "прививках из-под палки" не противоречит действующему законодательству.

Этому моменту уделено много внимания и в пояснительной записке к проекту приказа. По-сути, пояснения, почему обязательная вакцинация законна более объемные, чем сам текст приказа.

Минздрав ссылается на статью 12 Закона о защите населения от инфекционных болезней, в которой указано, что представители некоторых профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательной профилактической вакцинации. В случае отказа или уклонения, эти работники отстраняются от исполнения работы. Перечень профессий устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере здравоохранения (то есть, Минздрав).

Есть также Календарь профилактической вакцинации, утвержденный Минздравом еще в 2011 году, в котором указано, что обязательной вакцинации подлежат отдельные категории работников в связи с особенностью их работы. И в случае угрозы возникновения или распространения особенно опасной инфекционной болезни обязательная вакцинация может вводиться.

В качестве последнего аргумента Минздрав приводит вердикт ЕСПЧ. В апреле этого года Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не нарушает Конвенции о защите прав человека, так как цель вакцинации - защита каждого человека и коллективный иммунитет.

С учетом этого Минздрав сформировал свой список по обязательной вакцинации - чиновники и педагоги. В пояснительной записке указано, что этот перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но в самом тексте проекта приказа этого пункта нет, а пояснительная записка никакой юридической силы не имеет.

Но по законности обязательной вакцинации - вопрос неоднозначный.

Ростислав Кравец утверждает, что она незаконна, поскольку противоречит законодательству в сфере здравоохранения. Согласно ему, для диагностики, профилактики и лечения необходимо информированное согласие пациента.

Также в Дорожной карте по вакцинации, утвержденной Минздравом, указано, что вакцинация от ковида является сугубо добровольной.

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции призвала информировать граждан. Что вакцинация не является обязательной и никто не может применять политическое, социальное или другое давление для принуждения к вакцинации.

"Ни в одном из нормативно- правовых документов по декретированному контингенту нет ни слова о вакцинации. Если нынешний проект примут - это будет первый прецедент. Но вот насколько он будет соответствовать нормам биоэтики, сказать сложно. Ведь вакцины от ковида не завершили третью фазу клинических испытаний и не имеют регистрации на основе полной регистрационной процедуры. Очень важный момент - обратите внимание на преамбулу приказа, в которой идет ссылка на статью 12 Закона Украины про защиту населения от инфекционных болезней. В этой статье нет ни слова о СOVID-19, хотя там в принципе и есть норма по обязательной вакцинации. . Но парадокс заключается в том, что Ляшко планирует отменить этот закон другим проектом - №4142. Думаю, принудительная вакцинация не сработает", - сказал нам глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

По словам Кравца, если приказ примут, его можно будет оспорить в суде, а, если людей, отказавшихся вакцинироваться, станут притеснять на работе, - реально даже стребовать компенсации.

"В соответствии со статьей 2-1 КЗоТа, любая дискриминация в сфере труда, прямое или непрямое ограничение прав работников, в зависимости, в частности, от состояния здоровья, не допускается", - говорит Кравец.

То есть, юридических вопросов к проекту - масса.

Очевидно, это понимают и авторы скандального проекта. Потому что выписан он очень поверхностно. Собственно, есть только список профессий, представители которых подпадают под обязательную вакцинацию. При этом не указано, могут ли быть исключения (скажем, по состоянию здоровья), а также что грозит тем, кто вакцинироваться откажется.

То есть, все выгляди так, что Минздрав просто предложил список под старый закон о защите населения от инфекционных болезней, в котором о ковиде вообще нет ни слова, как и о том, может ли быть принудительная вакцинация не до вакцинами, которые не прошли полного цикла клинических испытаний.

В этом же законе указано, что непривитые лица из списков могут не допускаться к работе. Но, что примечательно, в новом проекте Минздрава нет даже отсылки к закону. Об этом говорится только в пояснительной записке. А как будут регулировать вопросы с "отказниками" - в тексте нового проекта вообще не указано.

Поэтому непонятно, как он вообще будет работать, и обязательно ли его выполнять (а если да, то что будет, если не выполнять)?

"Непонятно, как уволить"

Ростислав Кравец рассказал нам, что уже отправил запросы в Минздрав, Кабмин и МОН с требованием предоставить информацию о противопоказаниях при вакцинации, уточнить, берет ли государство на себя ответственность за принудительную вакцинацию, кажем, если будет побочка, и куда человек может обращаться за помощью и компенсацией. "Ведь одно дело США или Европа, где у людей есть страховки, и побочка от вакцин покрывается, а другое дело Украина , где по факту люди платят за лечение сами", - говорит юрист.

Без ответов пока остается и немало других вопросов.

"Я являюсь сторонником вакцинации, но, честно, не понимаю, как людей можно заставить. Эффективной разъяснительной работы государство не ведет, я своих сотрудников уговариваю, но процесс идет не совсем гладко. Мы вышли на 80% вакцинированных, хотя это далось нелегко. Но требование о 100% привитых для красной зоны, как по мне, вообще нереальное. Ведь у некоторых людей могут быть противопоказания, мне три человека принесли справки от врачей. И что с ними делать дальше? А как быть с теми, кто вакцинироваться откажется. Если в приказе четко будет прописано, что, скажем, нужно отстранять от работы или увольнять, я буду вынужден подчиниться. Но пока этого нет, поэтому нужны дополнительные пояснения. Еще один вопрос - если отстранять или увольнять, кто работать будет, где я найдут учителей и технический персонал", — говорит Юрий Киньков.

Отметим, что на учителей и чиновников уже сейчас, до принятия приказа о принудительной вакцинации, идет колоссальное давление.

К примеру, как рассказывала нам директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко, им пригрозили снятием ряда надбавок за отказ от вакцинации (скажем, за классное руководство и др). "Но кто хотел, уже вакцинировался. Как я могу заставить прививаться остальных", - недоумевает Клименко.

О том, что людям грозят недопуском к работе и намекают на увольнения заявляли также в профсоюзе педагогических работников. Мы также писали, что в некоторых школах у педагогов вместо вакцинации требуют ПЦР -тесты, а в некоторых и "подкладывают" липовые справки, чтобы иметь возможность работать в нормальном режиме.

Если же норма о 80% не выполняется, и школа на дистанционке, то непонятно, зачем тогда учителям вообще обязательно вакцинироваться, ведь на расстоянии инфекция не передается.

При этом, как написал в своем Telegram министр образования Сергей Шкарлет, вопрос об оплате труда на дистанционке педагоги активно поднимают. "Учителя не могут быть лишены оплаты труда, и она не может быть сокращена во время дистанционного преподавания", — отметил Шкарлет.

А, если правила изменят, и будет, скажем, или обычная учеба, или вообще все сидят по домам, если учителя откажутся вакцинироваться, но неясно, как будет обеспечено право детей на образование, - говорит Кравец.

Что касается реакции чиновников, то она более сдержана. Хотя в личных беседах чиновники также высказывают недовольство и опасения.

"Нам сказали срочно вакцинироваться, якобы, через две недели нужно давать отчет президенту. Кто отказывается, грозятся снять премию, а у нас это до 90% от месячной зарплаты. В дальнейшем намекнули на увольнение. Все ждут только официальной отмашки Минздрава, чтобы начать открыто щемить людей", - рассказала нам сотрудник одного из министерств.