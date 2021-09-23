В регионах с 23 сентября так и не закрыли школы, в которых вакцинированы менее 80% учителей. Хотя еще накануне заявлялось, что они не будут работать даже дистанционно.

Но местные власти придумали, как обойти этот приказ.

Во Львове, например, "выкрутились", разрешив педагогам приходить на уроки с ПЦР-тестом, ожидая, что это мотивирует их привиться, так как тест нужно делать каждые три дня за свой счет, на что может за месяц уйти большая часть зарплаты.

"Мы приняли соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели, или отрицательный ПЦР-тест. Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два. Мы всегда еще можем перейти на онлайн-обучения. Дистанционное образование не дает эффекта, поэтому сейчас используем каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности", - прокомментировал решение мэр Львова Андрей Садовый.

Во Львове при этом из более сотни школ только в восьми вакцинированы более 80% работников. То есть надо было бы закрыть десятки учебных заведений, что означало бы коллапс в образовании.

Формально следить за тестами и вакцинацией должно городское управление образования. На входах в каждую школу будет стоять ответственный человек, который будет проверять у работников наличие ковид-сертификата, ПЦР-теста, справки о перенесенном ковиде на протяжении последних шести месяцев или медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации.

"Без таких справок педагогов в школу не пропустят. А районные отделы образования должны проводить в школах проверки, чтобы следить за соблюдением этих правил. В случае отсутствия учителей на уроках директора школ должны обеспечить замену", - заявили в горсовете о том, как обошли требование о закрытии школ.

Но все эти правила, говорят "Стране" в учительской среде, лишь формальность. А на практике на справки смотрят сквозь пальцы. Да и контролёров, которые будут "стоять на входе", не хватает.

"После реформирования образования, скажем в Сыховском-Лычаковском отделе образования проверять школы могут четыре специалисты и начальник отдела - итого пять человек. Это на полсотни школ. Миссия, как говорится, невыполнима. Да и кто заменит тех учителей, которых не пустили в школу? Может, случайные прохожие? Все понимают, что это очковтирательство и никто ничего проверять не будет. Но на всякий случай некоторые учителя кинулись покупать справки, что им по здоровью нельзя вакцинироваться, чтобы не делать тесты каждые три дня", - сказал нам источник в педагогической среде Львова.

В Ивано-Франковске, где еще пару дней назад был полный провал по вакцинации учителей, вдруг рапортуют о полном "выполнении плана по прививкам" - и школы тоже не закрывают.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что все школы и детсады города достигли показателя в 80% вакцинированных работников.

"Все школы и сады вакцинированы и работают в обычном режиме. Благодарю за понимание. Мы большие молодцы!" - написал у себя в Facebook Марцинкив.

"Это заявление далеко от реальности, реальная вакцинация первой дозой - в районе 30% школ. То есть 70% школ нужно закрыть. Но местные власти не хотят протестов и волнений, поэтому решили во что бы то ни стало оставить школы работать", - сказал нам источник в Ивано-Франковском горсовете.