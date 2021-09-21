Кабмин сегодня ввел в Украине желтую зону карантина. Она начнет действовать с нуля часов 23 сентября.

Это случилось через несколько недель после того, как коронавирус начал резкий рост. Но случилось.

То, что осенью будет резкий рост заболеваемости, было понятно всем. Но, видимо, власти рассчитывали, что начнется он, как и в прошлом году, с октября. А произошло это на 2-3 недели раньше.

Очевидно, была надежда, что несколько миллионов привитых людей в стране задержат новую волну пандемии. Но на практике то ли вакцины оказались "не той системы", то ли новый штамм "Дельта" им просто не по зубам.

Как бы то ни было, на прошлой неделе Кабмин утвердил новые правила для карантинных зон. И сегодня госкомиссия по чрезвычайным ситуациям ввела по всей стране "желтый" уровень эпидемической опасности.

Рассказываем, по каким правилам теперь будут жить украинцы.

Главное в новой желтой зоне

Основная идея карантина осени-2021 - это снятие ограничений для вакцинированных и переболевших.

Для этого Кабмин 13 сентября узаконил два вида ковид-сертификатов - желтый (о получении одной дозы вакцины) и зеленый (о двух уколах, то есть полном курсе вакцинации).

Желтый будет действителен четыре месяца, а зеленый - год. Но оба дают определенные преимущества их владельцам. Как и справка о перенесенном ковиде, которая действительна на протяжении полугода.

Эти сертификаты уже доступны в приложении "Дия". А у кого его нет, нужно будет получить бумажный аналог у семейного врача.

Чего теперь ждать привитым, переболевшим и всем остальным в желтой зоне карантина?

Школы и вузы

Учебные заведения продолжают работу, если 80% персонала будут вакцинированы минимум одной дозой (желтый сертификат) или переболели.

Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, но вряд ли кто-то будет его делать раз в три дня, чтобы ходить на работу.

Если порог 80% не достигнут, учебное заведение отправляется на дистанционку. В Киеве уже заявили, что все школы и вузы города будут работать, поскольку педагогов успели привить.

Но в других регионах ситуация с вакцинацией была сильно хуже. И, вероятно, именно с этим была связана задержка с переходом на "желтый" уровень.

При этом для учебных заведений оставили правило, по которому школа или вуз обязаны закрыться, - если 50% тех, кто туда ходит (неважно, студентов или учителей) находятся на самоизоляции.

Также запрещаются в школах и вузах массовые концерты и мероприятия - их можно проводить максимум для одного класса или группы.

Рестораны и кафе

В желтой зоне общепит работает. Но он обязан расставлять столики в полутора метрах друг от друга и сажать не более четырех взрослых за одним столом. Клиенты и персонал обязаны передвигаться по заведению в масках.

Это правила еще с прошлого года, и они не изменились. Но не соблюдать их можно будет, если 100% посетителей и 80% персонала будут иметь один из указанных выше документов: ковид-сертификат любого цвета, справки о негативном тесте или выздоровлении.

Но пока непонятно, перейдут ли заведения на этот формат работы. Ведь если пускать людей в кафе только по справке, клиентов может стать значительно меньше. И выгоднее будет соблюдать ограничения, указанные в первом абзаце этой главы.

Кино, концерты, дискотеки

Массовые мероприятия в желтой зоне можно проводить из расчета одного человека на 4 квадратных метра. Речь идет как о ночных клубах и банкетах в ресторанах - так и о концертах и других массово-культурных собраниях.

Концертные и кинозалы с сидячими местами можно наполнять не более, чем на две трети мест (два ряда заняты, один пустует). Если же в залах отсутствуют ряды, то запрещено занимать более половины мест - при этом предписывается заполнять их лишь в шахматном порядке.

Отменяются эти ограничения по тому же принципу, что и в случае с ресторанами, а также школами: 80% работников и 100% посетителей должны предъявить как минимум "желтый" ковид-сертификат.

Спорт и фитнес

Спортзалы обязаны запускать не более одного человека на 10 квадратных метров - таким образом, экономически целесообразной остается работа лишь больших фитнес-центров. Также в бассейнах на одной дорожке не может заниматься более четырех человек.

При условии 80-процентной вакцинации персонала хотя бы одной дозой и проверки всех посетителей на предмет "желтого" сертификата - ограничения снимаются.

Но пока есть большие сомнения, как все это будет работать. Не проще ли будет спортклубам и дальше запускать всех желающих - тем более, что раньше в желтой зоне примерно так все и работало.

Гостиницы и хостелы

Отелям и санаторно-курортным учреждениям работать можно. Также остаются открытыми заведения социального характера. При этом все остальные коммерческие объекты размещения закрываются - речь тут о хостелах.

Но и они могут работать при условии 80-процентной вакцинации персонала хотя бы одной дозой. И ста процентов клиентуры - тоже с "желтым" сертификатом или международной признанной справкой - о вакцинации или негативном ПЦР-тесте.

Получается, что отели-санатории от такого обременения освобождаются. Их персонал даже не обязательно вакцинировать.