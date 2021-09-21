Школы, в которых вакцинированы меньше 80% учителей, во многих регионах полностью закрывают после перехода страны в желтую зону карантину с четверга, 23 сентября. Хотя изначально планировалось, что их переведут на дистанционную. Но власти решили пойти по жесткому варианту, при котором педагоги закрытых школ просто останутся без зарплаты.

Учителя и родители готовятся к бунту.

Подробности - в статье "Страны".

"Устроили саботаж"

В одних из самых провальных по вакцинации учителей областях - Львовской и Ивано-Франковской - заявили, что им проще отправить школьников на каникулы на время карантина, чем вводить дистанционное обучение. Впрочем, внятно причину такого решения не объясняют. Но очевидно, что это согласованная позиция властей, которые таким образом хотят принудить учителей вакцинироваться.

Например, во Львовской области останутся работать лишь 14% из более тысячи школ. То есть сотни учебных заведений закроют - даже без обещанной удаленки. Негласно во Львовской обладминистрации нам пояснили, что таким образом хотят "мотивировать" учителей привиться.

"Многие просто ни в какую не хотят делать прививку, открыто саботируют вакцинацию. Пришлось пойти на такие крайние меры. Никто не хочет остаться без зарплаты, а ее не будут насчитывать, когда не будет и удаленки. Есть надежда, что это подтолкнёт педагогов вакцинироваться", - сказал нам источник в ОГА.

"С четверга 85% школ Львовщины будут вынуждены временно прекратить работу. Такая позиция государственной комиссии ТЭБ и ЧС - онлайн-обучения не будет. Причина - низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательный саботаж со стороны педагогов кампании по вакцинации", - заявил первый заместитель губернатора Львовской области Андрей Годик.

По Львову ситуация еще хуже - в обычном режиме там смогут функционировать всего десять школ, это около 3% от общего количества.

Похожая ситуация - в Ивано-Франковской области, где закроют большинство школ.

"Дистанционного обучения там не будет. Все учебные заведения, где вакцинировали менее 80% персонала, будут закрыты", - заявила нам губернатор Франковщины Светлана Онищук.

Городские головы, наоборот, против закрытия школ, но вынуждены подчиняться спущенному сверху централизованному решению, сказал нам источник во Львовском горсовете.

Закрыть школы, где нет 80% вакцинированных учителей, намерены и в Запорожской области.

Губернатор Александр Старух предупредил, что никакой альтернативной формы обучения не будет.

"По решению правительства учебные заведения, где прививки имеют менее 80% работников, при усиленном карантине не будут работать вообще. То есть уже с 23 сентября такие детсады, школы и университеты закрываются. Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательное учреждение продолжит свою работу только после того, как его сотрудники пройдут прививки. Это решение правительства и государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Оно обязательно к исполнению по всей стране и не подлежит обсуждению", — заявил Александр Старух.

Во Франковске пообещали миллион за 100% вакцинацию

Буквально накануне мэр Львова Андрей Садовой уверял, что даже с переходом в желтую зону школы, несмотря на уровень вакцинации учителей, продолжают обучение в привычном режиме до конца сентября, а там, мол, видно будет.

"В школах обучение пока оффлайн, все нормально. Думаю, так будет до конца месяца. Вакцинация не может состояться мгновенно для всех, это процесс созревания и это надо учитывать. Школы работают, дети ходят на учебу, думаю, так и будет в дальнейшем. Количество вакцинированных людей, которое будет расти, даст возможность гарантии того, что дети будут ходить в школу", - успокаивал Садовой.

Говорят, для него полное закрытие большинства львовских школ стало как снег на голову.

"У Садового так же защищали рестораторов от карантина, теперь - учителей и родителей младших школьников, которые вынуждены брать отпуска и смотреть за детьми. У мэра боятся бунта, ведь учителя на взводе, и в первую очередь пойдут под мэрию, хотя это решение спущено из Киева. У нас и так учителей не хватает, а уже многие хотят увольняться. Это будет просто катастрофа в образовании", - сказал нам источник.

А франковский мэр Руслан Марцынкив даже пообещал приличную премию школе, в которой сделают прививку абсолютно все педагоги.

"Первое учебное заведение, которое достигнет 100%, получит миллион на развитие инфраструктуры", - пообещал Марцынкив.

Готовят учительский Майдан

Впрочем, сами учителя мало верят обещаниям.

"Уже обещал по тысячи гривен бонусов тем, кто вакцинириуется. Но пока ничего не заплатили. Однако даже это не помогло - у нам многие просто боятся прививаться из-за возможных рисков осложнений, у кого-то аллергические заболевания и так далее, а кто-то считает это нарушением прав. Ну, и еще момент - на Западной Украине не любят Зеленского, и многие не прививаются, чтоб "ему на зло". Не видно признаков, чтобы ситуация изменилась в ближайшее время", - сказала нам директор одного из франковских лицеев.

Преподаватели возмущены тем, что их неожиданно поставили перед фактом полного закрытия школ.

"Ладно еще дистанционка, но зачем полностью закрывать? Или вирус через компьютер передается? Это же противозаконно, власть идет по беспределу. Так хотят заставить учителей вакцинироваться. Ну и получат ответ - все учителя поедут в Киев и "вакцинируют" Зеленского так, что не досидит до конца срока", - возмущается в разговоре с нами львовская учительница Людмила Федоровна.



"Нашу школу №28 грозятся совсем школу закрыть и денег не выплачивать. Особенно наседают на технический персонал. Учителя грамотные, могут себя защитить, а этих можно дрючить. Как оздоровительные платить, то техработники не контактируют с детьми, а как вакцинироваться - то они первые должны быть. В настоящее время их просто запугивают чиновники", - сказал нам сотрудник франтовской школы.

А тем временем на Западной Украине часть работников школ и родителей готовятся к "майдану" с требованием не закрывать школы и продолжить обучение в привычном режиме, а не дистанционно, независимо от уровня вакцинации учителей.

"Я не знаю, вакцинированы ли учителя в тех заведениях, где учатся мои дети, и мне безразлично будут ли они вакцинироваться, они люди с правом выбора. Для меня важно, чтобы они учили детей в школе. С таким лозунгом надо стать у каждой школы и отстоять образование и наше будущее", - сказала нам львовянка Леся Кинаш.