С 23 сентября всю Украину, включая столичный регион, переводят в желтую зону карантина. В тот же день в Киеве снова будут штрафовать за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госпотребслужбы столицы Олега Рубана.

Как сказал Рубана, Госпотребслужба Киева начнет наказывать гривней за нарушение санитарных и противоэпидемических требований с момента перехода в желтую зону.

Сотрудники Госпотребслужбы будут проверять только киевские заведения, их же и станут привлекать к ответственности за нарушение карантина. Граждан служба штрафовать не имеет права, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения размер штрафа будет стартовать от 34 тысяч гривен.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, по каким правилам будут жить украинцы с 23 сентября. Как решило правительство, большинство ограничений не будет распространяться на вакцинированных против коронавируса. В частности будет позволено в штатном режиме работать школам и заведениям общепита, большинство персонала которых привито.

Также мы сообщила, что в Министерстве образования и науки за два дня до введения желтой зоны все еще не знают, сколько школ и вузов смогут работать на карантине.