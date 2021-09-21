В четверг, 23 сентября, Украина переходит в "желтую" зону карантина. По новым правилам продолжать работу смогут только те школы и вузы, где вакцинировано минимум 80% преподавателей. Те учебные заведения, которые не смогли обеспечить такой уровень вакцинации учителей, вынуждены будут перейти на дистанционное обучение.

"Страна" обратилась в Министерство образования и науки Украины с вопросом, какое количество учебных заведений не проходит барьер в 80% вакцинации педколлектива и не сможет продолжать полноценную работу в "желтой" зоне.

Однако в пресс-службе МОН журналистам "Страны" ответили, что ведомство не собирает данные по количеству вакцинированных в школах и вузах. В МОН сообщили, что этим занимается Минздрав Украины.

В то же время гендиректор департамента высшего образования МОН Украины Олег Шаров в комментарии "Стране" заявил, что ведомство изучает материалы по этой теме.

"Мы сейчас изучаем соответствующую статистку, я не готов сейчас это комментировать. Через 2-3 дня вы можете обратиться с этим вопросом в пресс-службу", - сказал он.

Украина перейдёт в "желтую" зону карантина послезавтра. Впрочем, до сих пор неизвестно, какой процент учебных заведений сможет работать в новых условиях.

"Страна" обратилась с соответствующим запросом в Минздрав и ожидает ответа.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области около 100 школ (10%) могут работать очно после перехода в "желтую" зону. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерыс.

Закарпатье также начнет закрывать школы в связи с переходом в "желтую" зону карантина. То есть ограничительные меры, которые ужесточат с 23 сентября, отправят персонал и учащихся на вынужденные каникулы.