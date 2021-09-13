Многие школы Закарпатья рискуют закрыться. Фото: 24 канал

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 на следующей неделе Закарпатье перейдет в желтую зону карантина. Учреждения образования с большинством непривитого персонала закроют.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков. 

Чиновник описал, как это отразится на образовательном процессе:

  • смогут работать только те учебные заведения, где вакцинированы не менее 80% персонала (одной или двумя дозами вакцины);
  • учреждения образования, где вакцинированы менее 80% персонала, закроют на карантин, дети из них будут вынуждены находиться дома;
  • родителям придется отказываться от работы, чтобы находиться дома с детьми;
  • студенты будут вынуждены находиться дома.

По словам Полоскова, ситуацию еще можно исправить, если работники образования ответственно отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей, обеспечивать непрерывность образовательного процесса и сделают прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения закроют и образовательный процесс приостановится до достижения установленного уровня вакцинации.

Он перечислили территориальные общины, в которых все школы обеспечили более 80% прививок своего персонала:

  • Великобийганская;
  • Великодобронская;
  • Колочавская;
  • Межгорная;
  • Синевирская.

В Тячевской и Чопской общинах осталось только по одной школе с низким уровнем вакцинации.

В следующих общинах не обеспечен необходимый уровень вакцинации в одной школе:

  • Бедевлянская;
  • Богданская;
  • Великобычковская;
  • Великолучковская;
  • Виноградовская;
  • Вышковская;
  • Ольховецкая;
  • Горондевская;
  • Должанская;
  • Дубовская;
  • Заречанская;
  • Каменская;
  • Керецковская;
  • Костринская;
  • Нелипинская;
  • Нересницкая;
  • Оноковская;
  • Раховская;
  • Солотвинская;
  • Усть-Чернянская;
  • Ясинянская.

После установления желтого уровня опасности все без исключения школьники в указанных общинах будут находиться дома.

Скриншот из Фейсбука Анатолия Полоскова

Ранее "Страна" сообщала, что львовским школьникам будут делать экспресс-тесты на антиген к коронавирусу.

Мы также рассказывали, как хотят изменить карантин в Украине и закроются ли на следующей неделе школы.

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