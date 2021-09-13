Со следующей недели Закарпатье переходит в желтую зону карантина и начнет закрывать школы
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 на следующей неделе Закарпатье перейдет в желтую зону карантина. Учреждения образования с большинством непривитого персонала закроют.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков.
Чиновник описал, как это отразится на образовательном процессе:
- смогут работать только те учебные заведения, где вакцинированы не менее 80% персонала (одной или двумя дозами вакцины);
- учреждения образования, где вакцинированы менее 80% персонала, закроют на карантин, дети из них будут вынуждены находиться дома;
- родителям придется отказываться от работы, чтобы находиться дома с детьми;
- студенты будут вынуждены находиться дома.
По словам Полоскова, ситуацию еще можно исправить, если работники образования ответственно отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей, обеспечивать непрерывность образовательного процесса и сделают прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения закроют и образовательный процесс приостановится до достижения установленного уровня вакцинации.
Он перечислили территориальные общины, в которых все школы обеспечили более 80% прививок своего персонала:
- Великобийганская;
- Великодобронская;
- Колочавская;
- Межгорная;
- Синевирская.
В Тячевской и Чопской общинах осталось только по одной школе с низким уровнем вакцинации.
В следующих общинах не обеспечен необходимый уровень вакцинации в одной школе:
- Бедевлянская;
- Богданская;
- Великобычковская;
- Великолучковская;
- Виноградовская;
- Вышковская;
- Ольховецкая;
- Горондевская;
- Должанская;
- Дубовская;
- Заречанская;
- Каменская;
- Керецковская;
- Костринская;
- Нелипинская;
- Нересницкая;
- Оноковская;
- Раховская;
- Солотвинская;
- Усть-Чернянская;
- Ясинянская.
После установления желтого уровня опасности все без исключения школьники в указанных общинах будут находиться дома.
Ранее "Страна" сообщала, что львовским школьникам будут делать экспресс-тесты на антиген к коронавирусу.
Мы также рассказывали, как хотят изменить карантин в Украине и закроются ли на следующей неделе школы.