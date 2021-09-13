Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 на следующей неделе Закарпатье перейдет в желтую зону карантина. Учреждения образования с большинством непривитого персонала закроют.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Закарпатской областной государственной администрации Анатолий Полосков.

Чиновник описал, как это отразится на образовательном процессе:

смогут работать только те учебные заведения, где вакцинированы не менее 80% персонала (одной или двумя дозами вакцины);

учреждения образования, где вакцинированы менее 80% персонала, закроют на карантин, дети из них будут вынуждены находиться дома;

родителям придется отказываться от работы, чтобы находиться дома с детьми;

студенты будут вынуждены находиться дома.

По словам Полоскова, ситуацию еще можно исправить, если работники образования ответственно отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей, обеспечивать непрерывность образовательного процесса и сделают прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения закроют и образовательный процесс приостановится до достижения установленного уровня вакцинации.

Он перечислили территориальные общины, в которых все школы обеспечили более 80% прививок своего персонала:

Великобийганская;

Великодобронская;

Колочавская;

Межгорная;

Синевирская.

В Тячевской и Чопской общинах осталось только по одной школе с низким уровнем вакцинации.

В следующих общинах не обеспечен необходимый уровень вакцинации в одной школе:

Бедевлянская;

Богданская;

Великобычковская;

Великолучковская;

Виноградовская;

Вышковская;

Ольховецкая;

Горондевская;

Должанская;

Дубовская;

Заречанская;

Каменская;

Керецковская;

Костринская;

Нелипинская;

Нересницкая;

Оноковская;

Раховская;

Солотвинская;

Усть-Чернянская;

Ясинянская.

После установления желтого уровня опасности все без исключения школьники в указанных общинах будут находиться дома.

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