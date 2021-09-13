В Министерстве здравоохранения готовят ряд изменений в правила карантина в Украине. Среди прочего планируют разрешить работать заведениям, при условии вакцинации сотрудников и клиентов.

Об этом "Стране" рассказал источник в правительстве.

Как сообщил источник, в "желтой" и "красной" зоне карантина хотят официально разрешить работать заведениям, где сотрудники прошли вакцинацию. И принимать они смогут вакцинированных клиентов (либо же в качестве альтернативы - с отрицательным тестом на коронавирус).

"Минздрав готовит изменения в карантинное постановление. Главные изменения будут касаться "желтой" и "красной" зоны карантина. А именно - при каких условиях будут работать места массовых скоплений людей - ТРЦ, рестораны, кинотеатры и т.д. В Министерстве хотят прописать, что те заведения, где вакцинирован коллектив, могли принимать вакцинированных посетителей (или с тестом)", - рассказал источник "Страны".

Наш собеседник уточнил, что новая версия постановления еще разрабатывается, над изменениями заканчивает работу Минздрав. Новые правила карантина вступят в силу не ранее следующей недели.

"Когда Минздрав внесет изменения, их быстро рассмотрят. Потом неделя на вступление в силу (по закону). Так что ориентировочно новые правила могут быть не раньше следующего понедельника-вторника", - сообщил источник "Страны".

Напомним, перевести Украину в "желтую" зону карантина власти планировали уже с начала этой недели, однако решили отложить и согласовать все нюансы карантинных ограничений.

Также сообщалось, что Минздрав готовится ввести в Украине зеленые и желтые сертификаты вакцинации от коронавируса.