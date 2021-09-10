В Украине в регионах, где действует "красный" уровень эпидемической опасности, запретили отключать электричество за долги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомисси, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующий закон вступил в силу с 20 августа. Документ вносит некоторые изменения в действующие правила. В частности, устанавливается, что в областях Украины, которые попали в "красную" зону карантина, больше нельзя отключать электричество бытовым потребителям из-за долгов за коммуналку.

При этом отключения из-за долгов запрещены не только в момент действия самых жестких карантинных мер, но и в течение еще тридцати дней после выхода региона из "красной" зоны. После истечения этого срока поставщик электричества может начинать обозначенную в законе процедуру отключения должников.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина уже сейчас приближается к "желтой" зоне карантина, а "оранжевую" и "красную", по прогнозам профильных чиновников, могут ввести в 3 областях.

Также мы сообщали, что в Кабмине хотят позволить работу общепиту в "красной" зоне при условии вакцинации работников.