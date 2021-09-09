В Кабинете министров работают над постановлением, которое позволит бизнесу работать в "красной" зоне, в которую могут попасть регионы уже в ноябре, если весь коллектив прошел полный курс вакцинации.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

По его словам, проект постановления появится на этой или в начале следующей недели.

"Мы привыкли к тому, что общепиты в "красной" зоне закрываются, в "желтой" - ограничивается количество посетителей. По нормам, которые предложит Минздрав, мы разрешим заведениям работать даже в "красной" зоне, если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы",- сказал он.

В "красной" зоне посетителей будут пускать в заведения по Covid-сертификату.

Напомним, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, карантин в Украине могут усилить уже со следующей недели - понедельника, 13 сентября. Он добавил, что страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны.

О том, какова ситуация с коронавирусом в Украине, что будет представлять собой карантин с 13 сентября и какие ограничения ожидают граждан и бизнеса подробно писала "Страна" в отдельном материале.