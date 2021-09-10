Переход страны в "желтую" зону, который ранее анонсировался на 13 сентября, похоже, сдвигается по времени.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что на этой неделе происходит согласование всех нюансов с центральными органами власти и Минюстом, затем изменения пройдут рассмотрение правительством, и лишь через 7 дней после внеочередного заседания Кабмина начнет действовать карантин.

"Принято решение, что желтый уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены на правительстве. Сейчас, за эту неделю, мы прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Минюстом. Как только будет их вывод, мы будем просить премьер-министра созвать внеочередной Кабинет Министров, где рассмотрим вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантин. После этого она вступит в силу через 7 дней, как его одобрит правительство. после этого будут все основания национальной комиссии ТЭБ и НС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень. А красный уровень будет устанавливаться для конкретных областей ", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктора Ляшко заявлял, что карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября. Он добавил, что страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны.

Также мы сообщали, что в Кабмине хотят позволить работу общепиту в "красной" зоне при условии вакцинации работников.