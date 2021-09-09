Президент США Джо Байден в четверг подпишет указ с требованием ко всем сотрудникам федеральных ведомств вакцинироваться против COVID-19. Вакцинация будет обязательной и не предусматривает альтернативы в виде регулярного тестирования на коронавирус. Ожидается, что Байден выступит с соответствующим объявлением в 17:00 по местному времени. Об этом сообщает The Washington Post.

Новое распоряжение затронет около 2,1 млн человек. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, у федеральных служащих будет 75-дневное окно для получения прививок после того, как в четверг днем ​​президент Байден подпишет распоряжение о вакцинации.

На регулярном брифинге Псаки также сказал, что будут "ограниченные исключения" из мандата на вакцинацию "по юридически признанным причинам, таким как инвалидность или религиозные возражения".

По ее словам, любой работник, который решит не подчиняться требованию и не будет соответствовать критериям одного из ограниченных исключений, пройдет "стандартный процесс управления персоналом", который включает в себя консультирование и прогрессивные дисциплинарные меры.

Ранее "Страна" писала о том, что МОЗ готовится ввести в Украине зеленые и желтые сертификаты вакцинации от коронавируса.

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