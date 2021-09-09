Правительство Норвегии разрешило въезд в страну украинским туристам, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса и имеют подтверждающие это сертификаты, выданные Украиной в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (EU Digital COVID Certificate). А Финляндия запретила въезд в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста. Информация об этом появилась на онлайн-карте МИД Украины.

Теперь при въезде в Норвегию те, у кого нет сертификата о вакцинации, должны показать отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 24 часа до пересечения границы. Также туристы до поездки должны зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, сдать тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.

Что касается Финляндии, то туда разрешен въезд только после того, как со дня получения второй дозы COVID-19-вакцины пройдет две недели.

Финляндия признает 7 вакцин: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, BIBP/Sinopharm, Covishield и CoronaVac.

Ранее "Страна" писала о том, что Италия отменила пятидневный карантин для украинцев при въезде в страну.

Также мы сообщали, что Евросоюз ввел ограничения на въезд для непривитых американцев и граждан еще пяти стран.