В четверг, 9 сентября, пресс-служба Минздрава обнародовала свежую сводку с антиковидного фронта. За истекшие сутки общее число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 3 663 человека.

Напомним, что вчера, 8 сентября в стране медики отметили 2 772 новых случаев инфицирования. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, число выявленных заражений выросло еще на 891 человек.

Умерли за минувшие сутки 61 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 175).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в сети.

Выздоровели за отчетные сутки 1 546 человек (с начала эпидемии 2 217 563 пациента - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 342 детей и 63 медиков.

Ковидный расклад по регионам страны на утро четверга, 9 сентября, выглядит так: город Киев (официально за сутки выявлены 379 новых зараженных), Львовская область (318 человек), Харьковская область (302), Одесская область (222) и Днепропетровская область (209).

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве популярно объяснили, что же делать украинцам при возникновении неблагоприятных последствиях вакцинации от COVID-19.

Стоит отметить, что ученые-вирусологи все чаще начинают высказывать мнение, что создание единого лекарства против ковида невозможно в принципе. В борьбе против смертельной инфекции придется использовать целый комплекс различных препаратов.