Эпидемиолог-инфекционист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заражениям коронавирусом. Причем это плато довольно высокое.

Оценку ситуации эксперт дала 7 сентября во время онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на довольно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляют 4,4-4,5 миллионов случаев заражения и регистрируют около 72-78 тысяч смертей. Однако в разных регионах ситуация различается", - сказала ван Керкхове.

По ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение выявляемых случаев заражения и смертей, в Европе - снижение выявляемых случаев, но повышение смертности, а в Африке цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней", - подытожила эксперт.

Обеспокоенность выразил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы возвращаемся к ситуации, в которой не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости", - высказался Райан.

Это, по его мнению, говорит о том, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире с распределением вакцин: в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других много желающих вакцинироваться, но нет вакцин.

В конце лета в ВОЗ предупреждали, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса.

Также недавно организация внесла в свой реестр новый штамм коронавируса из Колумбии под греческой буквой "мю".