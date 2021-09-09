Минздрав готовится к введению в Украине "зеленого" и "желтого" внутренних сертификатов вакцинации против COVID-19. Первый будет свидетельствовать о полной вакцинации и действовать год, а второй - о введении первой дозы, им можно будет пользоваться до завершения иммунизации.

Сейчас в министерстве разрабатывают техническое решение выдачи таких документов. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

"Внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода - но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода. Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки. Для одной дозы - это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозных вакцин - это плюс год от второй дозы", - сообщил Кузин.

По его словам, сейчас разрабатывают проект постановления Кабмина и, возможно, уже на этой неделе или в начале следующей сертификат будет принят. Таким образом обладатели сертификатов смогут посещать различные заведения. Например, по новым нормам, которые готовит МОЗ, заведения общественного питания смогут работать даже в красной зоне, если их сотрудники будут вакцинированы на 100%, а также можно будет снимать ограничения на количество посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы и смогут показать QR-код на входе.

"Небольшая задержка сейчас возникла именно с тем, как это технически будет. Сейчас сертификат генерируется только после двух доз (вакцины). Были введены так называемый "зеленый" и "желтый" сертификаты. Зеленый - это внутренний сертификат, который выдается после двух доз, то есть человек полностью вакцинирован. Желтый сертификат - это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать, например, общепит или спортивное заведение, но срок действия желтого сертификата – это, по сути, время между двумя прививками, 21-28 дней", - сообщил Кузин.

По его словам, перенесенный COVID-19 не является противопоказанием к вакцинации. Но у небольшого числа людей есть абсолютные медицинские противопоказания для вакцинации.

Тем, кто имеет противопоказания, врач должен выдать соответствующую справку – и "этот человек входит в те 20%, которые сейчас зарезервированы для тех людей, которые не смогут получить вакцину", сказал главный санврач.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, что делать, когда пройдет полгода действия сертификата о вакцинации.

Также мы сообщали, что в Кабмине хотят позволить работу общепиту в "красной" зоне при условии вакцинации работников.