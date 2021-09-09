Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты медицинской помощи для пациентов с коронавирусом. Среди прочего, лицам, которые контактировали с пациентом, но при э этом прошли полный цикл вакцинации от коронавируса, разрешат не уходить на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Изменения коснулись перечня лиц, которым будут проводить экспресс-тестирование на определение антигена. Теперь в список входят лица, которые:

являются медицинскими работниками, оказывающих медицинскую помощь и / или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;

являются работниками лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;

являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

являются другими медицинскими и фармацевтическими работниками;

являются пациентами, нуждающихся в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и / или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)

являются социальными работниками;

являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с Президентом Украины;

являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины;

работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

является призывниками, военнослужащими;

являются работниками учреждений закрытого типа;

пересекают контрольные пункт въезда-выезда

должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости;

При этом, если нет возможности провести экспресс-тестирование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, лиц из первых пяти категорий в списке выше тестировать с использованием метода ПЦР.

Следующее изменение коснулось врачей. Теперь врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрав по административно-территориальной принадлежности о результате лечения и / или прекращения самоизоляции лиц, подлежащих определению подтвержденного случая COVID-19, не позднее чем через 1 день. Ранее на это давалось три дня.

"Мониторинг и наблюдение за контактными лицами устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем, независимо от того, была ли контактное лицо вакцинирован против COVID или нет", - сказано в Минздраве.

Однако, контактные лица, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели в течение последнего полугода и имеют документально подтверждение этого, могут не самоизолироваться. При наличии симптомов таким лицам нужно будет пройти тест на коронавирус и уйти на изоляцию до получения результатов.

"Контактные лица, независимо от того есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста", - сказано в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине собираются усилить карантин. Страну переведут в желтую зону.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Украины Ляшко назвал коронавирус "пандемией непривитых".