В Украине сотрудники Национальной полиции будут проводить показательные "рейды" для контроля масочного режима и других противоэпидемических норм во время пандемии коронавируса.

Об этом рассказал в интервью главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кузин рассказал, что противоэпидемические нормы прописаны в каждой зоне карантина и по поводу контроля уже шли разговоры с Национальной полицией и идет работа над более жесткими мерами контроля соблюдения масочного режима.

"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего...Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты (инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (нарушения масочного режима - Ред.) ".

Между тем, на сегодняшний день в Украине действует масочный режим - средства индивидуальной защиты нужно носит в общественном транспорте и общественных местах.

Напомним, уже в ближайшие дни в Украине могут усилить карантин и перевести страну в "желтую" зону эпидемической опасности.

Также "Страна" рассказывала, что Бориспольский горрайонный суд Киевской области отменил штраф мужчине, который ему выписали за отсутствие маски в общественном месте.