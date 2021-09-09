В Минздраве анонсировали показательные рейды Нацполиции для контроля ношения масок украинцами
В Украине сотрудники Национальной полиции будут проводить показательные "рейды" для контроля масочного режима и других противоэпидемических норм во время пандемии коронавируса.
Об этом рассказал в интервью главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Кузин рассказал, что противоэпидемические нормы прописаны в каждой зоне карантина и по поводу контроля уже шли разговоры с Национальной полицией и идет работа над более жесткими мерами контроля соблюдения масочного режима.
"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего...Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты (инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (нарушения масочного режима - Ред.) ".
Между тем, на сегодняшний день в Украине действует масочный режим - средства индивидуальной защиты нужно носит в общественном транспорте и общественных местах.
Напомним, уже в ближайшие дни в Украине могут усилить карантин и перевести страну в "желтую" зону эпидемической опасности.
Также "Страна" рассказывала, что Бориспольский горрайонный суд Киевской области отменил штраф мужчине, который ему выписали за отсутствие маски в общественном месте.