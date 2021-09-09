Сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые украинцы получили на полгода, через шесть месяцев нужно будет обновить, повторно делать прививку через шесть месяцев не придется.

Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин, его интервью в Facebook опубликовала пресс-служба Минздрава.

"Сейчас сертификаты - внутренний и международный - выдаются на полгода. Когда у вас будет истекать срок действия такого сертификата, нужно будет в приложении (в "Дие" - Ред.) отказаться от сертификата, который у вас был подгружен, и нужно будет сгенерировать новый. Через полгода будет выдаваться еще один сертификат, который будет действителен тоже полгода. Для тех, кто будет генерировать сертификат условно с конца сентября, будет выдаваться один сертификат, который будет действовать год", - заявил Игорь Кузин.

Кроме того, главный санврач заявил, что Минздрав планирует внедрять два вида внутренних сертификатов о вакцинации от коронавируса: желтый и зеленый. После получения первой дозы вакцины будет выдаваться желтый, после второй прививки - зеленый. Те, кто будет обладать двумя этими документами, получат привилегии во время ужесточения карантина.

Кузин о сертификатах - с 24:24

Напомним, "Страна" писала о том, почему ковид-сертификаты, который начали выдавать в Украине, действительны только на полгода, несмотря на рекомендацию Минздрава повторно проходить курс прививок через год.

Также мы писали о том, как привитые украинцы смогут игнорировать карантин и локдаун.