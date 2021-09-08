Система здравоохранения Украины в новую волну коронавируса в стране сможет госпитализировать до 90 тыс. пациентов с COVID-19. При условии большего количества госпитализаций произойдет остановка плановых госпитализаций.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс., это вопрос критического влияния на систему здравоохранение, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал Ляшко вовремя заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

Кроме этого, Виктор Ляшко сообщил, что в текущем году в новом эпидемиологическом сезоне по COVID-19 сохраняются "ковидные надбавки" для медицинских учреждений.

"Ковидные надбавки остаются на уровне 300%", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Минздрав подал в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

"Страна" подробно разбиралась, какова ситуация с коронавирусом в Украине и что будет представлять собой карантин с 13 сентября.