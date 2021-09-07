Первая леди США Джилл Байден вернулась к очному преподаванию английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии (Northern Virginia Community College). На работу она вышла уже во вторник, 7 сентября. Таким образом она станет единственной среди всех первых леди США, кто имеет работу с полной занятостью. Об этом сообщает Associated Press.

Джилл Байден будет работать за пределами официальной резиденции с полноценным рабочим графиком, что отличает ее от предшественниц. Ранее первые леди были заняты в основном Белым домом, поддержкой супругов, воспитанием детей, исполнением протокольных функции или ролью специального представителя президента.

После вступления Джо Байдена в должность его супруга из-за пандемии преподавала английский язык онлайн из Белого дома. В этой профессии Джилл Байден с 1976 года, она продолжала работать после 2009 года, когда ее муж стал вице-президентом, и в 2020 году во время его избирательной кампании.

Она считает преподавание своим призванием и заявила, что рада вернуться к очному формату обучения, поскольку "есть вещи, которые нельзя заменить".

Предыдущие первые леди, например Хиллари Клинтон, Лора Буш и Мишель Обама, отказывались от своей карьеры на время пребывания в Белом доме. В новом статусе они могли заниматься общественными проблемами. Одной из самых активных в этом плане была Элеонора Рузвельт, жена Франклина Рузвельта, которая выступала в защиту бедных слоев населения, меньшинств и других уязвимых групп. Она писала статьи для газеты.

Ранее "Страна" писала о том, что Байден не приедет в Украину в 2021 году.

Также мы сообщали, что Байден решил рассекретить документы о терактах 11 сентября 2001 года.

