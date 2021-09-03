Президент США Джо Байден, как и анонсировали в Белом доме в начале августа, подписал указ о начале процедуры рассекречивания документов ФБР о терактах 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Байден объяснил издание указа тем, что в преддверии 20-й годовщины трагедии американский народ заслуживает иметь "более полную картину того, что его власти знают об этих атаках". По словам президента, крайне важно, чтобы власти США обеспечили максимальную прозрачность, сохранив секретность только в отдельных и необходимых случаях.

Глава Белого дома поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.



Глава государства напомнил, что рассекречивание документов о терактах было его предвыборным обещанием.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - сообщил Байден.

Как рассказывала "Страна", в США уже давно призывают рассекретить документы об атаках террористов осенью 2001 года.

К очередной годовщины трагедии мы также публиковали фото нападения на башни Нью-Йорка, сделанные из космоса.