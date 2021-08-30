Федеральная служба безопасности РФ 6 сентября планирует рассекретить документы о том, как Япония в годы войны собиралась применить против СССР бактериологическое оружие.

Об этом со ссылкой на пресс-центр ФСБ РФ пишет ТАСС.

Спецслужба представит архивные судебные материалы, касающегося процесса 1949 года надо военными преступниками из Японии. В том числе речь о протоколах их допросов, показаниях военнослужащих и т.д. Из документов следует, что недалеко от границ с СССР располагались японские базы, на которых создавалось бактериологическое оружие. Его хотели применить против Советского Союза и других государств. Также сообщается, что его испытывали на живых людях.

Напомним, в начале августа ФСБ России уже рассекретила архивные документы о подготовке Японии к войне против СССР. Японскую армию привели в боевую готовность еще в 1938 году. Это свидетельство об усиленной подготовке к войне.

Также мы писали, что в июле текущего года Минобороны России рассекретило документы об обороне Киева от гитлеровских войск. Речь о событиях в 1941 году.