В Офисе генпрокурора Украины обратились к Службе безопасности страны, чтобы та рассекретила 46 документов дела об Иловайской трагедии. В сумме по этой трагедии существует уже 70 томов.

Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились с иницииативой к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, доносы, информационные бюллетени и так далее", - сказала она.

Венедиктов уточнила, что следует осторожно подходить к любым трактовкам информации об Иловайской трагедии из открытых источников.

По словам генпрокурора, рассекречивание поможет расследованию приобрести "другую картину".

При этом, когда именно Генштаб может рассекретить документы, в Офисе генпрокурора пока не знают.

Как писала "Страна", в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные накрыли огнем коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские военнослужащие. ВСУ понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести. Также силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн гривен.

Недавно в Офисе генерального прокурора заявили, что не установили причинно-следственную связь между трагедией в Иловайском котле и халатностью украинского военного командования. Однако расследование дела еще не окончено.

Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии записал видеообращение, в котором заявил о необходимости расследовать ее причины.