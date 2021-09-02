Президент США Джо Байден дал добро на использование стратегического запаса нефти для борьбы с последствиями пронесшегося по побережью разрушительного урагана "Ида" и повышением цен на топливо. Глава государства проинструктировал по этому поводу министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, передает "Интерфакс-Украина".

"Я велел министру энергетики Грэнхолм использовать все, что есть в ее распоряжении, включая стратегический запас нефти, чтобы бензин продолжал идти по трубопроводам", - сообщил Байден во время выступления в Белом доме.

По его словам, использование стратегического запаса нефти увеличит доступ к топливу и позволит бороться с повышением цен на него. Также Байден добавил, что его администрация делает все возможное, чтобы быстрее оценить ущерб от урагана, в том числе и районам, в которых активно добывают нефть.

Ранее "Страна" писала о том, что бушующий в США ураган "Ида" оставил без электроснабжения Луизиану, развернул течение Миссисипи.

Также мы сообщали, что В Нью-Йорке ураган "Ида" затопил метро, объявлен режим чрезвычайной ситуации.