Мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию мощнейшего урагана "Ида", который привел к сильным наводнениям, обесточив более миллиона жителей США. Кроме того, градоначальник добавил, что почти все станции метрополитена в городе затопило.

Об этом пишет Reuters.

Мэр назвал стихийное бедствие "историческим погодным явлением".

По его словам, большинство линий метро Нью-Йорка были остановлены из-за проливного дождя и угрозы внезапных наводнений и торнадо.

В заявлении исполняющего обязанности председателя и генерального директора Столичного транспортного управления Янно Либера говорится, что сотрудники службы экстренного реагирования эвакуировали людей из метро.

Также мэр призвал людей не выходить на улицу и "держаться как можно дальше от метро, и дорог".

В соцсетях американцы поделились видео, на которых видны последствия серьезного наводнения. В частности, запечатлены разрушенные дома и постройки. Также видно, как мощнейший торнадо проносится по США.

A camera captured a #tornado heading directly for the Burlington Bristol Bridge in New Jersey Wednesday evening. pic.twitter.com/3E2lfGklRl