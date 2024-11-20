В среду, 20 ноября, в Украине идет 1001-й день войны с Россией.

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Последние новости

11.59 Посольство Греции в Украине сегодня также объявило о закрытии.

11.55 Украина заявляет о поражении склада боеприпасов в поселке Котово Новгородской области. Об этом сообщили в ЦПД.

Российские власти утверждают, что отбили налет дронов. На публикуемых видео слышны взрывы.

Местных жителей временно переселили.

11.40 Посольство Италии в Киеве закрывается сегодня из-за угрозы обстрела вслед за посольствами США и Испании. Об этом сообщает Viaggiare Sicuri.

11.20 На передовой в составе ВСУ сейчас примерно 25% добровольцев и 75% принудительно мобилизованных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Людей сильно не хватает, как и оружия. Издание описывает настроения в армии как "отчаянные". Донаты также резко сокращаются.

11.11 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 56 "Шехадов" из 122 и две ракеты Х-59/69 из пяти.

11.02 Рада поддержала законопроект, разрешающий демобилизиацию солдат, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на войне, сообщает нардеп Гончаренко.

Ранее им предоставили право на отсрочку.

10.53 Администрация Байдена анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 275 млн долл., сообщает АР.

В новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части. Их возьмут со складов Пентагона.

Подается это как стремление усилить Украину до прихода Трампа.

Также Госдеп сообщил, что санкционировал продажу Украине неуказанного оборонного оборудования и услуг на 100 млн долл., включая восстановление транспортных средств, техническую помощь, обучение и «другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ». За это заплатит Украина.

Ранее WP сообщило, что Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины.

10.45 Посольство Испании в Украине сегодня также будет закрыто из-за «возможной крупной воздушной атаки», сообщает EFE.

Первым подобное предупреждение опубликовало посольство США.

9.57 РФ существенно продвинулась в «кармане» южнее Курахово, до закрытия которого осталось меньше 5 км.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Антоновка уже захвачена, соседняя Катериновка почти полностью в серой зоне или под контролем РФ.

Также бои уже идут на окраинах самого Курахово.

9.18 Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с Трампом, но не уступит значительных территорий и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Российский президент «исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля».

При этом Кремль может согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта. Также «есть пространство для переговоров о точном разделе четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской».

Кроме того, «Россия также может быть открыта для вывода войск с относительно небольших участков территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях».

Москва также готова обсуждать военные гарантии безопасности для Киева - при условии согласия Украины ограничить численность своих вооруженных сил и возвращения прав на использование русского языка.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантий безопасности, добавив: «Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды втянет Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией».

Отвечая на вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект Стамбульских соглашений.

«Внутри России Путин может представить соглашение о прекращении огня, которое позволит России удержать большую часть территории Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, как победу, которая обеспечит защиту русскоязычного населения на востоке Украины и обеспечит сухопутный мост в Крым. Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили все российские официальные лица», - пишет Reuters.

При этом решение Байдена разрешить Украине запускать ракеты ATACMS вглубь России «может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы», говорят источники агентства.

И, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, «то Россия будет продолжать борьбу».

9.02 Украинские мониторинговые паблики подтверждают, что россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья.

Телеграм-канал Deep State пишет (как вчера и российские паблики) о захвате Новой Ильинки и переправе россиян по дамбе на территорию Курахово с северной стороны.

Судя по карте сервиса, боевые действия идут в северо-западных кварталах Курахово.

Также россияне атакуют город с востока и северо-востока.

Кроме того, согласно карте DS, войска РФ продвинулись в направлении Курахово с юга, до городских окраин там осталось порядка полутора километров.

8.52 В Украине прокомментировали предупреждения посольства США о масштабном ударе сегодня, 20 ноября.

В СНБО дали понять, что обстрел возможен.

«Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также «калибров» и баллистики.

Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Ранее это уже сообщали.

Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги», - заявил спикер «Центра по противодействию дезинформации» при СНБО Коваленко.

8.30 В Киеве обломок дрона упал на дом в Днепровском районе, поднимается дым.

8.26 Посольство США предупредило о "значительной воздушной атаке" по Украине сегодня, 20 ноября.

Заявляется, что из-за этого посольство будет закрыто.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в объявлении на сайте представительства.

8.00 Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, тем самым президент США "вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями".

"Более 160 стран (Украина в том числе - Ред.) подписали международный договор, запрещающий их использование, отметив, что это неизбирательное оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению", - пишет газета.

Но администрация Байдена хочет "помочь замедлить наступление России".

"Украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим", - объяснили в президентской администрации.

Один из чиновников сказал, что тип передаваемых мин — "непостоянные". Они самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, что снижает опасность для мирных жителей".

"Чиновник сказал, что украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах", - говорится в статье.

Ранее США поставляли Украине только разрешённые конвенциями мины "Клеймор", которые устанавливаются над землей и приводятся в действие оператором.

Правозащитники уже заявили, что решение США является "черным пятном на репутации Вашингтона".

В организации Human Rights Watch отметили, что даже "непостоянные" мины представляют опасность для мирных жителей, требуют сложных мероприятий по очистке и не всегда надежно обезвреживаются.

7.47 В Белгородской области дроны атаковали завод по производству пищевой продукции.

Глава ЦПД Коваленко утверждает, что там производили грузовые дроны для армии РФ.

7.41 Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при Трампе.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать", — сказал Зеленский.

На вопрос, сможет ли Трамп повлиять на Путина и положить конец войне, Зеленский заявил, что "это будет непросто".

При этом он сказал, что США сильнее России и призвал Трампа снизить цены на нефть.

"Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", - добавил Зеленский.