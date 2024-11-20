Анализируем итоги 1001-го дня войны в Украине.

Удар "Штормов" и ожидание ответа Путина

Сегодня пошли первые слухи об ударе по Курской области британских ракет Storm Shadow. Об этом написали российские военные паблики, а после ряд западных изданий.

Россияне в телеграм-каналах заявили, что было выпущего до 12 ракет, все они были сбиты в районе Марьино восточнее Рыльска. Публикуются видео со взрывами. С западной стороны о том же написали Bloomberg, Reuters и Telegraph. Но официально это ни Украина, ни РФ не подтверждали. Курский губернатор Смирнов заявил о сбитии сегодня днем двух ракет, не уточняя их тип.

Также российские паблики пишут, что удар ВСУ наносился в районе исторической усадьбы князей Барятинских в Курской области, ныне санатория, принадлежащего управделами президента РФ. Ранее из окрестностей этой усадьбы появилось видео с обстрелом. Украинские паблики предполагают, что удар наносился по подземному командному пункту, который, как утверждается, был расположен рядом.

Также говорится, что ранее по этому объекту уже наносились удары ВСУ, но из систем "Хаймарс".

Накануне удара газета Times сообщила, что США сняли уже свои ограничения на использование британских дальнобойных ракет. Американцы предоставляют навигационные данные, позволяющие ракетам лететь низко над землей на расстояние до 240 километров.

Ранее премьер Стармер намекал, что запрет аннулирован.

"Мы должны гарантировать, что Украина будет иметь то, что ей нужно, пока это необходимо для победы в этой войне. Я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что, если я это сделаю, победителем будет только один, и это будет Путин", - сказал Стармер.

Напомним, что вчера Украина, по данным украинских СМИ и российского минобороны нанесла первый удар по России американскими ATACMS (официально Киев это не подтверждал). Если подтвердится сегодняшний удар, это станет новым витком повышения ставок со стороны западных партнеров Киева.

При этом, судя по всему, Запад ожидает на это ответ Москвы. Посольство США сегодня утром предупредило о "значительной воздушной атаке" по Украине, которая может состояться в текущие сутки. Заявляется, что из соображений безопасности посольство будет закрыто.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в объявлении на сайте представительства.

После этого о закрытии объявили посольства Испании, Италии, Греции и Германии. Но позже представительство ФРГ заявило, что возобновляет работу в ограниченном режиме.

Отреагировало и посольство Казахстана, которое призвало своих граждан не приближаться к прифронтовым районам и по возможности вообще покинуть Украину "в связи с увеличением артиллерийских обстрелов и авиаударов". Аналогичные заявления сделали посольства Азербайджана и Киргизии.

В украинском МИД эту позицию иностранных дипломатов раскритиковали.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности", - заявляет ведомство.

При этом "информационное нагнетание" в Украине все равно продолжилось. Украинские паблики начали массово писать, что Россия может сегодня ударить своей новой баллистической ракетой Р-26, способной бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Якобы удар - без ядерной части - будет наноситься из Астрахани.

Но каких-либо подтверждений эти сведения не получили. А позже ГУР назвало сведения о неминуемом ударе по Украине российским вбросом. Тем не менее, в "Центре противодействия дезинформации" при СНБО заявили, что угроза обстрела реальна.

"Напомним, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики.

Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Ранее это уже сообщали. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", - заявил спикер ЦПД Коваленко.

В России также прокомментировали слухи об "ударе возмездия", которые появились на фоне украинских ударов "дальнобоем". Глава оборонного комитета Госдумы РФ Гурулев заявил, что "удар будет неожиданным, пусть сидят по норам и боятся", а сегодняшние сообщения западных посольством назвал "нагнетанием" и "эскалацией".

Говоря о последствиях украинских атак новым оружием по России, в США заявили, не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине, как сообщает АР со ссылкой на источники.

В то же время среди жителей разных стран царят крайне нервозные настроения. Букмекеры уже принимают ставки на то, будет ли нанесен ядерный удар до конца года. Сейчас такой шанс людьми оценивается в 10%, вчера ставки доходили до 18%, когда Путин утвердил новую ядерную доктрину.

Напомним, что в Кремле вчера не исключили, что ядерный ответ может последовать. Каким может быть ответ России на украинские удары "дальнобоем" - мы анализировали здесь.

Вкратце напомним, что называются разные варианты реакции Москвы - и массированный удар по украинской энергетике, включая подстанции АЭС, чтоб "выключить" атомную генерацию, передача оружия хуситам для обстрелов британских и американских военных кораблей, и удары обычным оружием по западным военным объектам в разных странах, и даже удары ядерным оружием по Украине или западным объектам.

Однако, есть и варианты, при котором какого-то радикального ответа РФ пока давать не будет, чтоб не закрывать дверь для переговоров с Трампом, но будет давать понять, что удар может последовать в будущем.

Впрочем, после неоднократных заявлений Путина и других представителей российской власти, что некий ответ будет, многие полагают, что он в той или иной форме будет в ближайшее время. Поэтому тревожные ожидания сохраняются.

Так или иначе, но градус напряжения в войне и вокруг нее разрешение на дальнобойные удары по РФ увеличило. И, соответственно, достижение договоренностей о ее скорейшем завершении, которые многие ждут после прихода к власти Трампа, серьезно затруднило, что признают и западные СМИ.

Но о перспективах завершения войны в нынешней ситуации расскажем чуть ниже.

Ситуация на фронте

Российские паблики вчера заявили о захвате Новой Ильинки к северу от Курахово. Они опубликовали кадры своего флага над одним из домов на побережье реки Волчья. От Новой Ильинки ведет дамба в сторону кураховских пляжей (утверждается, что там уже идут бои).

Украинские мониторинговые паблики подтверждают, что россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья. Телеграм-канал Deep State также пишет о захвате Новой Ильинки и переправе россиян по дамбе на территорию Курахово с северной стороны.

Судя по карте сервиса, боевые действия идут в северо-западных кварталах Курахово. Также россияне атакуют город с востока и северо-востока.

Кроме того, согласно карте DS, войска РФ продвинулись в направлении Курахово с юга. А днем российские паблики написали, что армия РФ уже ведет бои уже в самом городе, продвигаясь к его центру, и публикуют оттуда видео,

Также, судя по карте DS, РФ существенно продвинулась в "кармане" южнее Курахово, до закрытия которого осталось меньше пяти километров.

Антоновка уже захвачена, соседняя Катериновка почти полностью в серой зоне или под контролем РФ.

Минобороны РФ сегодня заявило об уничтожении в Курской области группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи. Об их окружении Москва заявляла в воскресенье.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State указано продвижение россиян восточнее этого участка, на северном крае плацдарма ВСУ.

Россияне же выступ в северо-западной части курского плацдарма ВСУ в районе Ольговки уже помечтают как занятый российскими войсками.

Украина сегодня утром заявила о поражении склада боеприпасов в поселке Котово Новгородской области. Российские власти утверждают, что отбили налет дронов. На публикуемых видео слышны взрывы. Местных жителей временно переселили.

США и Германия практически одновременно предоставили Украине военные пакеты. В американский вошли, в частности, боеприпасы HIMARS, дроны, Javelin, защита от ядерного, химического и биолологического оружия. В немецкий, помимо прочего, сто тысяч снайперских винтовок HLR 338 и несколько сотен дронов-разведчиков.

Кроме того, Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины, сообщили американские медиа. Хотя Украина - подписант конвенции по их полному запрету, поскольку такие мины наносят огромный ущерб гражданскому населению.

Но администрация Байдена хочет "помочь замедлить наступление России". "Украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим", - объяснили в президентской администрации.

Один из чиновников сказал, что тип передаваемых мин — "непостоянные". Они самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель, что снижает опасность для мирных жителей". "Чиновник сказал, что украинские политики взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах", - говорится в статье.

Ранее США поставляли Украине только разрешённые конвенциями мины мины "Клеймор", которые устанавливаются над землей и приводятся в действие оператором.

Правозащитники уже заявили, что решение США является "черным пятном на репутации Вашингтона". В организации Human Rights Watch отметили, что даже "непостоянные" мины представляют опасность для мирных жителей, требуют сложных мероприятий по очистке и не всегда надежно обезвреживаются.

Ранее Байден навлек на себя критику правозащитников, выделив Украине кассетные боеприпасы, которые также представляют несоразмерную угрозу мирному населению. Напомним, это произошло также в момент, когда Украина испытывала тяжелый дефицит артиллерийских боеприпасов. Сейчас же, как видим, американские чиновники объясняют свое решение слишком быстрым наступлением России.

Характерны в этом контексте заявления экс-главкома Залужного в Великобритании. Посещая учебный центр для украинских военных, он посоветовал им "не бояться смерти" и заявил, что шансов на выживание у них практически нет.

"У нас только одна Украина. Никто не будет ее защищать, кроме нас. Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его прежде, чем он попытается убить вас или вашего товарища. Пожалуйста, научитесь этому здесь. Любите друг друга. И помните об Украине", - сказал экс-главком, а ныне посол, стоя над окопами учебной базы в Восточной Англии, пишет The Times..

Залужный также опубликовал фото с этого визита на полигон в своих соцсетях.

Варианты завершения войны

Сегодня агентство Reuters опубликовало развёрнутый инсайд о том, на какие договорённости по окончанию войны может пойти Россия.

Со ссылкой на источники на Западе, в Украине и России издание пишет, что Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с Трампом на основе завершения войны по линии фронта. Но не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.

Российский президент "исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля". При этом Кремль может согласиться на завершение войны вдоль линии фронта. Также "есть пространство для переговоров о точном разделе четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской".

Кроме того, "Россия также может быть открыта для вывода войск с относительно небольших участков территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях".

Москва также готова обсуждать военные гарантии безопасности для Киева - при условии согласия Украины ограничить численность своих вооруженных сил и возвращения прав на использование русского языка.

"Внутри России Путин может представить соглашение о прекращении огня, которое позволит России удержать большую часть территории Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, как победу, которая обеспечит защиту русскоязычного населения на востоке Украины и обеспечит сухопутный мост в Крым. Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили все российские официальные лица", - пишет Reuters.

При этом решение Байдена разрешить Украине запускать ракеты ATACMS вглубь России "может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы", говорят источники агентства. И, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, "то Россия будет продолжать борьбу".

То, что описало агентство, выглядит как довольно реалистичный набор российских требований. Правда, официально Москва постоянно заявляет, что июньские условия Путина (включая контроль над всей территорией четырех областей) остаются неизменными. Но в конечном счете, любые переговоры - это поиск компромиссов и согласование условий между всеми сторонами. Хотя, безусловно, на то, какими эти условия будут прямо будет влиять и ситуация на поле боя, которая сложится к моменту начала переговоров.

Что касается украинских властей, то они вариант завершения войны по линии фронта в публичной плоскости неоднократно отметали и говорили, что цель Киева остается неизменной - война до границ 1991 года (однако в СМИ проходила информация, что непублично Украина рассматривает остановку войны по линии фронта, но требует в обмен вступления в НАТО либо других основательных гарантий безопасности от Запада).

Тем не менее, западные медиа продолжают писать, что Украине скорее всего придется пойти на невыгодный для себя мир, считает The Economist.

По мнению британского журнала, война закончится в 2025 году, поскольку "обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа".

По его оценке, у Штатов заканчиваются и деньги, и оружие для помощи Украине, а ей еще нужно помогать Израилю и Тайваню. У Европы ресурсов еще меньше, а сама Украина не справится. Потому растет вероятность давления с целью заключения мирного соглашения.

Издание считает, что Украине "придется смириться с потерей части своей территории", вряд ли получит вступление в НАТО, но возможные некие гарантии безопасности.

"В любом случае, по крайней мере сейчас кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня. Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, да, но гораздо лучше, чем то, как обстоят дела сейчас", - резюмирует The Economist.

Однако, все эти выкладки имеют смысл только в одном случае - если после нынешних ударов дальнобойным оружием по РФ война не перейдет на такой уровень эскалации, который уже вряд ли сможет остановить даже Трамп.

Как мы уже писали, не исключено, что как раз ради этого это разрешение и давалось (пока Байден президент).

Поэтому то, как будут развиваться сейчас события вокруг ударов "дальнобоем" во-многом и предопределит дальнейшее развитие событий и перспективы завершения войны.