История с разрешением на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ, о чем сообщают западные СМИ, со вчерашнего вечера претерпела определенные метаморфозы.



Прежде всего, никаких официальных подтверждений от США, Великобритании, Франции и Украины до сих пор не поступало. Лишь намек Владимира Зеленского на то, что такие удары могут последовать.



Зато на страницах СМИ масштабы явления начали стремительно сужаться.



Американские медиа уточнили, что разрешение на удары ракетами ATACMS касается (по крайней мере, пока) исключительно Курской области РФ. Затем появились сведения, что Франция и Британия на самом деле разрешение на удары своими ракетами не давали, так как не разрешил Джо Байден, а утром французское издание, которое изначально опубликовало информацию об этом, удалило статью со своего сайта. Позже и глава МИД Франции заявил, что Париж не отменял своего запрета на удары дальнобойным оружием.

В общем, история с "дальнобоем" становится все более запутанной, и пока не очень понятно, что из сообщений СМИ правда, а что является вбросом.



Тем не менее пока официального опровержения информации о разрешении на удары по РФ как минимум американскими дальнобойными ракетами ATACMS не поступало. А потому не исключено, что оно действительно получено и удары будут нанесены в ближайшее время. И если это произойдет, то возникает вопрос, как на это ответит Россия.

Владимир Путин ранее уже публично неоднократно заявлял, что удары западными дальнобойными ракетами будут означать прямое вступление стран НАТО в войну против РФ и даже обновил под это ядерную доктрину, которая теперь предусматривает возможность ядерного ответа на такие удары. И в целом Москва на разных уровнях заявляла, что некий военный ответ она даст.

Какой он будет в реальности, если удары "дальнобоем" последуют сейчас?

С одной стороны, как мы уже писали, удары эти, тем более если они будут ограничены Курской областью, не станут решающим фактором на войне. Как показал опыт ударов этими же ракетами по тылам армии РФ на захваченных россиянами территориях Украины, они хотя и приносят значительный ущерб, но на положение дел на фронте кардинально не влияют. А потому и оснований для резких ответных шагов Кремля вроде как нет.



С другой стороны, слишком много уже было сказано (в том числе и лично Путиным) о том, что удары "дальнобоем" - это "красная линия". И потому ее пересечение полностью проигнорировать Москве будет непросто. Дело даже не в имиджевых моментах вроде потери лица. Есть и более практический аспект. Если не дать какого-либо ответа на дальнобойные удары, то для России возникает угроза, что позже могут быть пересечены и другие, куда более существенные, "красные линии". Например, российские ракеты над Украиной начнут сбивать системами ПВО стран НАТО. Либо же в Украину на границу с Беларусью введут западные войска, чтобы заменить там украинские подразделения для отправки последних на фронт. А это уже, в отличие от ударов "дальнобоем", будет иметь серьезные последствия для общего баланса сил на войне, который в таком случае изменится не в пользу РФ. Кроме того, отсутствие реакции на "дальнобой" может использовать "партия войны" в Республиканской партии США, чтобы доказать Дональду Трампу необходимость продолжения прежней политики "войны до победного конца" и отказа от планов скорейшего прекращения огня по линии фронта с объяснением в духе того, что из-за отсутствия реакции Москвы не нужно бояться третьей мировой войны.

Именно эти аргументы приводят сейчас в России те силы, которые выступают за жесткий ответ, давя по этому поводу на Кремль. В том числе уже и начиная прокачивать тему о его нерешительности, если ответа не будет, заводя старую пригожинскую песню о "красных линиях, которые становятся коричневыми".

Но для РФ есть и свои проблемные моменты в связи с военным ответом.

Прежде всего, он может резко усложнить договоренности с Трампом об окончании войны. Как мы уже писали, не исключено, что именно это и было главной целью "партии войны" на Западе, которая стремится не допустить такого варианта и увести войну "в долгую". Либо, если начнется полномасштабное военное противостояние РФ и НАТО, то и сорвать передачу власти Трампу. Поэтому для Москвы возникает вопрос, нужно ли ей подыгрывать этой партии или же стоит проявить выдержку до прихода к власти Трампа? Правда, в РФ есть своя "партия войны", которая также выступает против любых компромиссов и за "войну для победного конца". Поэтому для нее "разрешение на дальнобой" - это прекрасная подача, чтоб, со своей стороны, постараться торпедировать любые договоренности. Кроме того, до конца непонятна позиция самого Путина. Готов ли он рассматривать предложения о завершении войны по линии фронта, либо он хочет добиться своих целей-максимум. В последнем случае, разрешение Байдена на удары ракетами по РФ с ответом на это России может стать для Путина удобным поводом вообще избежать обсуждения компромиссных вариантов.

Но есть и другой проблемный для РФ аспект. Сам по себе ответ, в виде, например, российского удара обычным оружием по американским военным объектам для Москвы не только бессмысленный, но даже вредный, так как будет иметь своим следствием втягивание непосредственно НАТО в войну, которую Россия, при условии использования обычного оружия, проиграет в виду несоизмеримости потенциалов со странами Альянса. А применение ядерного оружия приведет к взаимному уничтожению.

Поэтому логика ответа Кремля, судя по тому, как ее описывали близкие к нему эксперты, предусматривалась иная. Этот ответ должен был бы изначально содержать в себе угрозу начала полномасштабной ядерной войны, исходя из базового посыла, что Запад не готов в нее ввязываться ради Украины, а потому будет вынужден пойти не просто на уступки, а на масштабные договоренности с Москвой по всему спектру ее требований. Оставим пока за скобками вопрос насколько этот посыл верен. Важно отметить другое – решение такого стратегического уровня на Западе может принять только один человек – президент США. Однако до 20 января полноценного президента в Вашингтоне не будет. А потому и решения принимать некому. И в итоге ситуация, если Москва решит пойти по описанному выше плану, может быстро выйти из-под контроля.

Поэтому, не исключено, что Путин (если удары "дальнобоем" по РФ все ж таки будут нанесены) может выбрать некий "гибридный" вариант ответа. Который не предусматривал бы военный удар сразу, но давал бы при этом понять, что такой удар может быть нанесен в будущем – после 20 января, когда состоится инаугурация Трампа. Без конкретизации каким именно он будет. А потом уже выходить на договоренности с Трампом, чтоб "предотвратить Третью мировую войну".

Также Москва может попытаться задействовать КНДР. С учетом того, что разрешение на удары "дальнобоем" в западных СМИ связали с прибытием северокорейских войск в Курскую область, то Пхеньян может заявить, что, в случае удара по ним американскими ракетами, он нанесет удар по войскам США, размещенным в Южной Корее. Правда, для этого КНДР и Москва должны будут официально признать наличие северокорейских войск в РФ.

Также, возможно, будет активизирована помощь хуситам в их нападениях на американские и британские военные корабли.

Кроме того, вполне вероятно, что ответом РФ на удары "дальнобоем" может стать активизация ударов по энергосистеме Украины. Например, массированный удар по подстанциям АЭС, об угрозе которого уже давно говорят украинские власти.

В общем, вариантов развития событий после ударов "дальнобоем" по РФ может быть много.

Но становится все более очевидно одно – ситуация подходит к точке бифуркации. За которой либо резкая эскалация (причем, не исключено, что и в мировом масштабе), либо начало пути к завершению войны в Украине.