О последствиях ударов западными дальнобойными ракетами по РФ мы уже неоднократно писали.

Поэтому повторим кратко:

1. Ситуацию на фронте они кардинально не изменят. Так же, как удары дальнобойным ракетами по тылам армии РФ на захваченных украинских территориях, которые осуществлялись с прошлого года, не смогли остановить продвижение российских войск на Донбассе, так же и удары ракетами по Курской области вряд ли станут тем фактором, что переломит там ситуацию.

2. Главное последствие (если разрешение действительно дано - пока официальных заявлений об этом нет) - резкий рост напряженности в отношениях Запада и России. Путин ранее уже публично неоднократно заявлял, что удары западными дальнобойными ракетами будут означать прямое вступление стран НАТО в войну против РФ и даже обновил под это ядерную доктрину. Также Москва на разных уровнях заявляла, что некий военный ответ она на это даст. Но даже если этого не случится, то однозначно теперь будет ещё сложнее договориться о скорейшем окончании войны, так как уровень враждебности между Западом и РФ резко возрастет. И это, не исключено, и является главной целью выдачи разрешения. Таким образом западная "партия войны", пока ещё у власти в США Байден, пытается крайне затруднить заключение соглашения о завершении войны, которое, по данным СМИ, готов предложить Трамп после вступления в должность президента США. Выдача разрешений на ракетные удары - одна из последних возможностей "партии войны" эти соглашения сорвать.

3. Если же Россия даст некий военный ответ западным странам и, конкретно, США, то для "партии войны" это также хороший вариант, так как, как минимум, может вообще снять для Трампа вопрос о каких-либо договоренностях с РФ и изначально поместить его в повестку военного противостояния. А, как максимум, если масштабы столкновения РФ и НАТО будут нарастать, то может стать основанием вообще сорвать передачу власти Трампу, сохранив ее у Демократической партии. Тем более, что для истеблишмента в Вашингтоне уже анонсированные Трампом назначения выглядят настоящей катастрофой.

Самая главная проблема в том, что переход противостояния между Россией и НАТО в военную стадию может очень быстро перейти в ядерный формат и вызвать мировую войну со взаимным уничтожением.

И тогда уже будет не очень важно, как фамилия президента США.