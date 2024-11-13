Члены и сторонники Демократической партии США, ветераны и военные лоббисты шокированы решением Дональда Трампа назначить телеведущего Fox News Пита Хегсета главой Пентагона.

Об этом пишет издание Politico.

"Признаюсь, я не знал, кто он, еще 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны. Я не вижу никаких доказательств того, что этот человек имеет какие-либо отношения с нашими зарубежными партнерами. Как он собирается работать в различных коалициях, которые у нас есть?" - заявил главный демократ в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит.

"Хегсет, несомненно, является наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в истории Америки. И наиболее откровенно политизированным. Готовься, Америка", — написал Пол Рикхофф, основатель Independent Veterans of America.

"[Трамп] ставит лояльность на первое место. Похоже, что один из основных используемых критериев — насколько хорошо люди защищают Дональда Трампа на телевидении?" - заявил Эрик Эдельман, занимавший пост главного политического должностного лица Пентагона при администрации Джорджа Буша.

"Кто, черт возьми, этот парень?" — сказал лоббист оборонной промышленности. По его словам, в отрасли надеялись на "кого-то, у кого действительно есть обширный опыт в обороне. Это было бы хорошим началом".

Politico напоминает, что в прошлый раз Трамп соперничал со своими собственными министрами обороны, поэтому на этот раз решил назначить лояльного человека, который будет беспрекословно проводить его политику.

Хегсет уже "недвусмысленно подтвердил", что может поддержать Трампа в его желании устроить чистку высшего генералитета и чиновников, в частности председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Хегсет говорил о необходимости бороться с политикой "многообразия и инклюзивности" в армии. Также Хегсет в прошлом критиковал отправку денег в Украину на фоне экономических и социальных проблем в США.

Ранее стало известно, что Трамп намерен поменять глав ФБР и ЦРУ.

А секретарём Департамента внутренней безопасности США при нем станет, как пишут, противница помощи Украине, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.